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Van'da ilk kez bulundu! 'Büyük ses getirecek' diyerek duyurdu...

Van'ın Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde 10 ay önce kaçak kazı sonrası ekiplerin bölgede başlattığı kurtarma kazısında kentte ilk defa Pers Mezarlığı bulundu. Birinci derece sit alanı ilan edilen alanda önümüzdeki yıl da çalışma yürütüleceğini belirten Van Müze Müdürü Erol Uslu, "Bölgede yaptığımız çalışmalarda Müslüman mezarlığı, altta Pers, biraz daha altında ise belgelediğimiz tümülüs olduğuna işaret eden bazı veriler var. Burada Van özelinde bir tümülüsün varlığının ortaya çıkarılması durumunda şunu açık ve net söylemek gerekirse bölge açısından çok büyük bir ses getirecek" dedi.

Giriş Tarihi: 18.12.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 12:30
Van’da ilk kez bulundu! ’Büyük ses getirecek’ diyerek duyurdu...

Van Edremit'e bağlı Şabaniye Mahallesi'nde 10 ay önce tarihi mezarlık olduğu iddia edilen alanda kaçak kazı yapıldığına dair ihbar alındı. Polisin bölgede yaptığı incelemede definecilerin hemen evlerinin yanı başında bulunan alanda tünel kazıp, kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

Van’da ilk kez bulundu! ’Büyük ses getirecek’ diyerek duyurdu...

Defineciler hakkında soruşturma başlatılırken, polis zırhlı araçlarla geldiği bölgede nöbet tutmaya başladı. Ardından da Van Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Van’da ilk kez bulundu! ’Büyük ses getirecek’ diyerek duyurdu...

Yapılan yüzey araştırmasında üst tabakada İslami döneme ait mezarlar bulundu. Bunun üzerine Van Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca tepenin bulunduğu parsel 1'nci derece arkeoloji sit alanı olarak tescillendi. Daha sonra da Van Müze Müdürlüğü'ne bağlı 13 kişilik ekip bölgede kazı çalışması yürüttü.

Van’da ilk kez bulundu! ’Büyük ses getirecek’ diyerek duyurdu...

TUNÇ BİLEZİKLER VE MÜHÜR BULUNDU

Van Müze Müdürü Erol Uslu, "Başlattığımız 10 günlük kurtarma kazısında Müslüman mezarlığının hemen alt kısmında Van'da hâkimiyeti bilinen ancak fazlaca kültürel kalıntısı olmayan Pers İmparatorluğu'na ait bir mezar bulundu. Bu iki mezar arasında 2 bin 500 yıllık zaman farkı bulunuyor.

Van’da ilk kez bulundu! ’Büyük ses getirecek’ diyerek duyurdu...

Bu tür bir mezar yapısına ilk defa burada karşılaştık. Mezar içinde yer alan kemiklerin üstünde tunç bilezikler, boncuklar ve mühür bulundu. Mühür üzerinde yer alan simge daha çözülemedi. Ancak mühür, lapis lazuli diye bilinen kıymetli bir taştan yapılmış. Bu taş cinsi ağırlıklı olarak Afganistan, Pakistan ve İskandinav bölgelerinden getirilen bir taştır" dedi.

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