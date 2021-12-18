Van’da ilk kez bulundu! ’Büyük ses getirecek’ diyerek duyurdu...

Van Edremit'e bağlı Şabaniye Mahallesi'nde 10 ay önce tarihi mezarlık olduğu iddia edilen alanda kaçak kazı yapıldığına dair ihbar alındı. Polisin bölgede yaptığı incelemede definecilerin hemen evlerinin yanı başında bulunan alanda tünel kazıp, kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

Defineciler hakkında soruşturma başlatılırken, polis zırhlı araçlarla geldiği bölgede nöbet tutmaya başladı. Ardından da Van Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Yapılan yüzey araştırmasında üst tabakada İslami döneme ait mezarlar bulundu. Bunun üzerine Van Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca tepenin bulunduğu parsel 1'nci derece arkeoloji sit alanı olarak tescillendi. Daha sonra da Van Müze Müdürlüğü'ne bağlı 13 kişilik ekip bölgede kazı çalışması yürüttü.

TUNÇ BİLEZİKLER VE MÜHÜR BULUNDU



Van Müze Müdürü Erol Uslu, "Başlattığımız 10 günlük kurtarma kazısında Müslüman mezarlığının hemen alt kısmında Van'da hâkimiyeti bilinen ancak fazlaca kültürel kalıntısı olmayan Pers İmparatorluğu'na ait bir mezar bulundu. Bu iki mezar arasında 2 bin 500 yıllık zaman farkı bulunuyor.