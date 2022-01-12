Volkswagen Passat’ın üretimi sona eriyor! Passat’ın yerini başka bir otomobil alacak!

Elektrikli araçlar son yıllarda büyük yükselişte. Tanıtımlarda elektrikli modelleri eskisine göre daha sıklıkla görüyoruz. Bazı ülkeler ise belirli bir tarihe kadar benzinli ve dizel araçları kademeli olarak kaldırıp, tamamen elektrikli araçlara geçmek için planlar açıkladı. Otomobil devleri de elektrikli araçlara yatırım yapıyor. Volkswagen de bu isimlerden biri. Bir süre önce Passat'ın üretiminin duracağına yönelik bazı haberler çıkmıştı. Şimdi ise Volkswagen Passat'ın yerini alacağı düşünülen yeni araçtan yeni detaylar geldi.

Otomotiv devleri elektrikli otomobillerle ilgili büyük bir dönüşüm içine girdi. Birçok marka elektrikli modellerini tanıttı. Önümüzdeki aylar içinde daha fazla elektrikli araç duyurusu da olacak. Volkswagen de bu noktada ipin ucuna sıkı sıkıya sarılan otomobil üreticilerinden biri.

2023'e kadar elektrikli otomobil satışında rekor seviyelere ulaşmak istediklerini belirten şirket, ID.3, ID.4 ve ID.5 Coupe SUV'nin ardından son olarak ID.Vizzion konseptiyle karşımıza çıkmıştı.

ID.Vizzion konseptinin üretim versiyonunu, Automotive News Europe'da yer alan bir habere göre Aero-B adı altında geliştiriliyor. Volkswagen, bu yeni elektrikli aracını 2023'te yollara çıkarmaya hazırlanıyor.