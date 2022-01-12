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Volkswagen Passat'ın üretimi sona eriyor! Passat'ın yerini başka bir otomobil alacak!

Volkswagen Passat'ın yeni modeli ne zaman çıkacak? Yeni Passat'ın özellikleri nedir? Bunlar gibi sorular internette araştırılıyor. Fakat Volkswagen'in Passat hakkındaki planları çok daha farklı. VW neredeyse 50 yıldan beridir yollarda olan Passat'ın üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor. Çünkü Passat'ın yerine başka bir otomobil geçecek. Peki Volkswagen'in yeni aracı nedir? Passat'ın üretimi ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.01.2022 12:05 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 12:08
Volkswagen Passat’ın üretimi sona eriyor! Passat’ın yerini başka bir otomobil alacak!

Elektrikli araçlar son yıllarda büyük yükselişte. Tanıtımlarda elektrikli modelleri eskisine göre daha sıklıkla görüyoruz. Bazı ülkeler ise belirli bir tarihe kadar benzinli ve dizel araçları kademeli olarak kaldırıp, tamamen elektrikli araçlara geçmek için planlar açıkladı. Otomobil devleri de elektrikli araçlara yatırım yapıyor. Volkswagen de bu isimlerden biri. Bir süre önce Passat'ın üretiminin duracağına yönelik bazı haberler çıkmıştı. Şimdi ise Volkswagen Passat'ın yerini alacağı düşünülen yeni araçtan yeni detaylar geldi.

Volkswagen Passat’ın üretimi sona eriyor! Passat’ın yerini başka bir otomobil alacak!

Otomotiv devleri elektrikli otomobillerle ilgili büyük bir dönüşüm içine girdi. Birçok marka elektrikli modellerini tanıttı. Önümüzdeki aylar içinde daha fazla elektrikli araç duyurusu da olacak. Volkswagen de bu noktada ipin ucuna sıkı sıkıya sarılan otomobil üreticilerinden biri.

Volkswagen Passat’ın üretimi sona eriyor! Passat’ın yerini başka bir otomobil alacak!

2023'e kadar elektrikli otomobil satışında rekor seviyelere ulaşmak istediklerini belirten şirket, ID.3, ID.4 ve ID.5 Coupe SUV'nin ardından son olarak ID.Vizzion konseptiyle karşımıza çıkmıştı.

Volkswagen Passat’ın üretimi sona eriyor! Passat’ın yerini başka bir otomobil alacak!

ID.Vizzion konseptinin üretim versiyonunu, Automotive News Europe'da yer alan bir habere göre Aero-B adı altında geliştiriliyor. Volkswagen, bu yeni elektrikli aracını 2023'te yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Volkswagen Passat’ın üretimi sona eriyor! Passat’ın yerini başka bir otomobil alacak!

ID.Vizzion, gelen ilk bilgilere göre 700 km menzille gelecek ve hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikalık kısa bir şarjın ardından 230 km boyunca yol alabilecek. Volkswagen, aracın bu etkileyici menzile ulaşmasını sağlamak için ise 84 kWh'lik bir pil kullanmayı hedefliyor.

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