WhatsApp’ın güvenlik sorunları var, kullanıcılar dikkatli olmalı!

Güvenlik uzmanı Dmitry Bestuzhev, İspanyol El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, WhatsApp'ın güvenlik konusunda sorunları olduğunu ve bilgisayar korsanlarının milyonlarca insanın değerli verilerinin peşinde olduğunu açıkladı.

Dmitry Bestuzhev, "Birçok insan WhatsApp'ın güvenli olduğunu düşünüyor, aslında güvenli bir platform olmadığını anlamak önemli. Alınacak en iyi önlem ise hassas bilgileri paylaşılmamak" dedi.

Son güvenlik raporlara göre pandemiden beridir siber saldırılarda artış yaşandı. WhatsApp kullanıcıları da bilgisayar korsanlarının ana hedeflerinden biri. Raporda dolandırıcıların farklı yöntemler kullandıkları belirtildi.

Hackerlar, WhatsApp üzerinden sanki bir banka veya resmi kurumdan gelmiş gibi görünen uyarı mesajı yayıyor. Mesaj içeriğinde sahte bir siteye yönlendiren bağlantı oluyor. Kurbandan siteye giriş yapması isteniyor. Kurban kullanıcı adı ve şifresini girdiğinde ise bilgiler siber suçluların eline geçiyor. Bu mesajlarda bazen siteye yönlendirme yerine bir uygulama indirme talebi de olabiliyor.