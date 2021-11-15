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WhatsApp'ta oyunun kuralları değişiyor! Yeni gizlilik ayarları ortaya çıktı

WhatsApp sene başından bu yana skandallarla birçok kez gündeme geldi. Gizlilik sözleşmesinde yapılan değişiklik, Facebook'un WhatsApp mesajlarını okumak için özel bir birim kurduğuna dair çıkan haberler tartışmalara yol açmıştı. Diğer yandan popüler mesajlaşma uygulaması bünyesine birçok yeni özellik ekledi. Kısa süre önce ortaya çıkan raporlarda, WhatsApp'ın gizlilik seçeneklerinde bazı yeniliklerin yapılacağı iddia edilmişti. Sonunda bu iddialar doğrulandı. WhatsApp, gizlilik ayarlarında değişikliğe gidiyor.

Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 10:00
WhatsApp’ta oyunun kuralları değişiyor! Yeni gizlilik ayarları ortaya çıktı

Daha önce dedikodularda bahsedilen değişiklikler sonunda gerçekleşiyor. Bundan sonra WhatsApp'ın getireceği özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

WhatsApp’ta oyunun kuralları değişiyor! Yeni gizlilik ayarları ortaya çıktı

WABetaInfo'da yer alan sızıntıya göre beta aşamasındaki geliştirmede Harici Kişilerim özelliği geliyor. Böylece Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse seçenekleri olacak. Tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlarım geliştirmesine benzer bu özellikle kimin ne görebileceğini seçebileceksiniz.

WhatsApp’ta oyunun kuralları değişiyor! Yeni gizlilik ayarları ortaya çıktı

Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu.

WhatsApp’ta oyunun kuralları değişiyor! Yeni gizlilik ayarları ortaya çıktı

FOTO DÜZENLEYİCİ

WhatsApp'a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek.

BU özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

WhatsApp’ta oyunun kuralları değişiyor! Yeni gizlilik ayarları ortaya çıktı

ÇIKARTMA ÖNERİSİ

Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu.

Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker'ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.

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