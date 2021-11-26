Xiaomi 12’nin özellikleri nedir? Xiaomi 12 ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi cephesinde büyük bir hareketlilik var. Bunun sebebi ise Xiaomi 12'den kaynaklanıyor. Yeni raporlara göre Xiaomi 12'nin daha erken tarihte tanıtılma ihtimali var.

Daha önceden yapılan sızıntılarda 16 Aralık tarihini adres gösteren şirket, iddialara göre lansman tarihini değiştirmiş. Basında çıkan haberlere göre seri, firma için de daha anlamlı bir tarih olan 12 Aralık'ta tanıtılacak. Şirket 12.12 ibaresinin üzerine gitmeyi planlıyor.

Bununla birlikte gerçekleştirilecek lansmanda hangi cihazların tanıtılacağı da iyine söylenti konusu oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre serinin baz modeli olan Xiaomi 12, kesinlikle etkinlikte yer alacak. Ayrıca cihaza Xiaomi 12X modelinin de eşlik etmesi bekleniyor. Serinin Ultra modeli ise 2022 yılından önce kullanıcılarının karşısına çıkmayacak ne yazık ki. Şirket Xiaomi 12 Ultra ile alakalı kesin bir tarih paylaşmadı.