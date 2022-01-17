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Xiaomi, Redmi ve Poco telefon kullananlar dikkat! Xiaomi'nin bu modelleri Android 12 güncellemesi almayacak!

Xiaomi telefon sahipleri hangi modellere Android 12 güncellemesinin geleceğini merak ediyor ve internette araştırıyor. Söylenenlere göre Çinli şirket Android 12 için planlarını uygulamaya başladı. Yakın zamanda birçok Xiaomi, Redmi ve Poco modeli yeni Android güncellemesine kavuşacak görünüyor. Diğer yandan kötü bir haberimiz daha var, çünkü bazı telefonlar güncellenmeyecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.01.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 13:51
Xiaomi, Redmi ve Poco telefon kullananlar dikkat! Xiaomi’nin bu modelleri Android 12 güncellemesi almayacak!

Xiaomi şimdiye kadar Android 12 güncellemesi için resmi bir liste paylaşmadı. Ama sızıntılarıyla ünlü Xiaomiui ekibi tarafından Android 12 alacak telefonların listesi yayınlandı. Aynı ekibin hazırladığı listede güncelleme alamayacak telefonlar da var. İşte Xiaomiui'ye göre Android 12 almayacak telefonlar...

Xiaomi, Redmi ve Poco telefon kullananlar dikkat! Xiaomi’nin bu modelleri Android 12 güncellemesi almayacak!

REDMİ

Redmi Note 9
Redmi 10X 4G
Redmi 9
Redmi 9A

Xiaomi, Redmi ve Poco telefon kullananlar dikkat! Xiaomi’nin bu modelleri Android 12 güncellemesi almayacak!

Redmi 9AT
Redmi 9i
Redmi 9C
Redmi 9 Prime
Redmi K20

Xiaomi, Redmi ve Poco telefon kullananlar dikkat! Xiaomi’nin bu modelleri Android 12 güncellemesi almayacak!

Redmi K20 Pro
Redmi K20 Premium
Redmi Note 8
Redmi Note 8T
Redmi Note 8 Pro

Xiaomi, Redmi ve Poco telefon kullananlar dikkat! Xiaomi’nin bu modelleri Android 12 güncellemesi almayacak!

Mi 9
Mi 9 SE
Mi 9 Lite
Mi 9T

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