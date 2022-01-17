Xiaomi, Redmi ve Poco telefon kullananlar dikkat! Xiaomi’nin bu modelleri Android 12 güncellemesi almayacak!

Xiaomi şimdiye kadar Android 12 güncellemesi için resmi bir liste paylaşmadı. Ama sızıntılarıyla ünlü Xiaomiui ekibi tarafından Android 12 alacak telefonların listesi yayınlandı. Aynı ekibin hazırladığı listede güncelleme alamayacak telefonlar da var. İşte Xiaomiui'ye göre Android 12 almayacak telefonlar...
REDMİ
Redmi Note 9
Redmi 10X 4G
Redmi 9
Redmi 9A
Redmi 9AT
Redmi 9i
Redmi 9C
Redmi 9 Prime
Redmi K20
Redmi K20 Pro
Redmi K20 Premium
Redmi Note 8
Redmi Note 8T
Redmi Note 8 Pro
Mİ
Mi 9
Mi 9 SE
Mi 9 Lite
Mi 9T