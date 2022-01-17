Xiaomi, Redmi ve Poco telefon kullananlar dikkat! Xiaomi’nin bu modelleri Android 12 güncellemesi almayacak!

Xiaomi şimdiye kadar Android 12 güncellemesi için resmi bir liste paylaşmadı. Ama sızıntılarıyla ünlü Xiaomiui ekibi tarafından Android 12 alacak telefonların listesi yayınlandı. Aynı ekibin hazırladığı listede güncelleme alamayacak telefonlar da var. İşte Xiaomiui'ye göre Android 12 almayacak telefonlar...