Xiaomi'nin bu telefonları MIUI 13 güncellemesini alacak! Yeni bir liste ortaya çıktı

Geliştirici, MIUI 13'ün kaynak kodunda güncellemenin ilk olarak hangi telefonlara geleceğini buldu. Listeye göre MIUI 13 güncellemesini ilk alacak Xiaomi telefonlar şu şekilde: -Xiaomi Mi Mix 4

-Xiaomi Mi 11

-Xiaomi Mi 11 Pro

-Xiaomi Mi 11 Ultra

-Xiaomi Mi 11 Lite

-Xiaomi Mi 10S

-Xiaomi Redmi K40

-Xiaomi K40 Pro

-Xiaomi K40 Pro+ Kaynağa göre MIUI 13'ün kararlı sürümü yakın zamanda bu telefonlar için çıkacak.

Liste dışındaki Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar güncellemeyi 2022'de alacak görünüyor.