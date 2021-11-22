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Xiaomi'nin bu telefonları MIUI 13 güncellemesini alacak! Yeni bir liste ortaya çıktı

Xiaomi CEO'su Lei Jun, MIUI 13 güncellemesi için yaptığı açıklamada, kesin bir tarih vermemişti. Hangi telefonların güncelleneceğini açıklamamıştı. Ancak MIUI 13'ün yıl sonundan önce çıkacağı konusunda söz vermişti. Şimdi bir geliştirici MIUI 13'ün çok yakında çıkacağını ve ilk olarak hangi telefonlara yükleneceğini ortaya çıkardı. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 11:21
Xiaomi’nin bu telefonları MIUI 13 güncellemesini alacak! Yeni bir liste ortaya çıktı

Geliştirici, MIUI 13'ün kaynak kodunda güncellemenin ilk olarak hangi telefonlara geleceğini buldu. Listeye göre MIUI 13 güncellemesini ilk alacak Xiaomi telefonlar şu şekilde:

-Xiaomi Mi Mix 4
-Xiaomi Mi 11
-Xiaomi Mi 11 Pro
-Xiaomi Mi 11 Ultra
-Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi’nin bu telefonları MIUI 13 güncellemesini alacak! Yeni bir liste ortaya çıktı

-Xiaomi Mi 10S
-Xiaomi Redmi K40
-Xiaomi K40 Pro
-Xiaomi K40 Pro+

Kaynağa göre MIUI 13'ün kararlı sürümü yakın zamanda bu telefonlar için çıkacak.

Xiaomi’nin bu telefonları MIUI 13 güncellemesini alacak! Yeni bir liste ortaya çıktı

Liste dışındaki Xiaomi, Redmi, Poco telefonlar güncellemeyi 2022'de alacak görünüyor.

Xiaomi’nin bu telefonları MIUI 13 güncellemesini alacak! Yeni bir liste ortaya çıktı

Xiaomi önceki yıllarda arayüz güncellemesi yaptığında güncellemelerin bir kısmı yeni Android sürümüne dayanmıyordu. MIUI 13 de böyle olacaktır.

Xiaomi’nin bu telefonları MIUI 13 güncellemesini alacak! Yeni bir liste ortaya çıktı
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