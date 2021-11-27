Yargı’da romatizm zirvelere çıktı! 11. bölüm fragmanında Ceylin’den Ilgaz’a ilan-ı aşk...

Kanal D ekranlarında yayın hayatının ilk gününden itibaren dikkatleri üzerine çeken dizisi Yargı'nın 11. Bölüm fragmanı adeta yıktı geçti. Son bölümde Ceylin'in, Ilgaz'a olan aşkından kaçması izleyenler tarafından oldukça tepki almıştı. Yargı dizisinin gelecek haftaki bölümde ise izleyenleri şoke edecek bir gelişme yaşanıyor. Fragmana göre; Ceylin, Ilgaz'a olan aşkını itiraf ediyor...

Yargı dizisi 11. Bölüm fragmanını yayınladı. Yapımda geçtiğimiz hafta, İnci'nin cinayet soruşturmasında galip gelen taraf Ilgaz ve Ceylin olmuştu. Davanın sonuçlanmasıyla beraber Ceylin, Ilgaz'a veda etmiş ve bu yaşananlar izleyenler tarafından büyük tepki görmüştü. İki aşık gelecek hafta, izleyicileri bu kez mutlu edeceğe benziyor. Yargı dizisinin 11. Bölüm fragmanına göre büyük aşk gelecek bölümde bu kez gerçek anlamda başlıyor...

YARGI DİZİSİNDE CEYLİN'DEN ŞOK ADIM! Kanal D'nin son dönemde adından söz ettiren dizisi Yargı 11. Bölüm fragmanı ile izleyenleri bu kez sevindirdi. Başroldeki iki oyuncu uyumları ve başarılı oyunculuk yetenekleriyle seyircilerini her bölümde kendilerine hayran bırakırken bu kez Ceylin ve Ilgaz'ın kavuştuğu anlar dizinin severlerini mutlu edecek cinsten...

Dram, psikolojik gerilim ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisi Yargı'nın 11. Yeni bölüm fragmanında romantizm zirveye çıktı. Engin, intikam planları yapa dursun sevilen ikili Ilgaz ve Ceylin aşkının arkasında durmayı seçti.