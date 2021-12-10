Yer Edirne: Gözyaşları sel oldu: Oğlumu getirin oğlumu almasınlar!

Edirne'de, dün gece korkunç bir kaza yaşandı. TIR'a çarpan otomobilde bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin güvenlik görevlileri Hakkı Omarköy (31) ile Ahmet Uygar Çolak (33), kurtarılamadı. Talihsiz gençler, bugün görev yaptıkları hastane önünde düzenlenen tören sonrası ebediyete uğurlandı. Feryatlar ise yürek dağladı...
Kan donduran kaza, Kapıkule yolunun Yenikadın köyü yakınlarında dün gece meydana geldi. Hakkı Omarköy'ün kullandığı 34 ZK 3427 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, önce bariyerlere ardından akaryakıt istasyonu önündeki güvenlik şeridinde park halindeki 33 AIF 344 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil, hurdaya dönerken, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakkı Omarköy ile Ahmet Uygar Çolak, hayatını kaybetti.
Güvenlik görevlilerinin cansız bedenleri, çalıştıkları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Güvenlik görevlilerinin cansız bedenleri, çalıştıkları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Ahmet Uygar Çolak'ın annesi Hülya Çolak, "Oğlumu getirin, oğlumu almasınlar" diyerek gözyaşı döktü.