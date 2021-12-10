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Yer Edirne: Gözyaşları sel oldu: Oğlumu getirin oğlumu almasınlar!

Edirne'de, dün gece korkunç bir kaza yaşandı. TIR'a çarpan otomobilde bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin güvenlik görevlileri Hakkı Omarköy (31) ile Ahmet Uygar Çolak (33), kurtarılamadı. Talihsiz gençler, bugün görev yaptıkları hastane önünde düzenlenen tören sonrası ebediyete uğurlandı. Feryatlar ise yürek dağladı...

Giriş Tarihi: 10.12.2021 08:33 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 08:37 PAYLAŞ