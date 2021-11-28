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Yer Malatya: Plastik sandı canlı çıktı! Görünce şoka uğradı!

Malatya'da, bir evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü. Ev sahibi ilk gördüğünde plastik zannettiği semenderin canlı olduğunu görünce o anları cep telefonuyla kaydetti.