Yer Malatya: Plastik sandı canlı çıktı! Görünce şoka uğradı!

Malatya'da, bir evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü. Ev sahibi ilk gördüğünde plastik zannettiği semenderin canlı olduğunu görünce o anları cep telefonuyla kaydetti.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde yaşayan Hasan Adak isimli vatandaş yağmur sonrasında Alikanlar Sokak içerisinde bulunan evlerinin bahçesinde sarı benekli Anadolu semenderi gördü.
Plastik oyuncak sandığı sürüngenin daha sonra canlı olduğunu anlayan Adak o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Malatya'da bahçede gördüğü semenderi plastik sandı, canlı çıktı! | Video
İnternette araştırdığında sürüngenin sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrenen Adak, nesli tehdit altında olan semenderi yetkililere teslim edeceğini söyledi.