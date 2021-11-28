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Yer Malatya: Plastik sandı canlı çıktı! Görünce şoka uğradı!

Malatya'da, bir evin bahçesinde nesli tükenmekte olan semender görüldü. Ev sahibi ilk gördüğünde plastik zannettiği semenderin canlı olduğunu görünce o anları cep telefonuyla kaydetti.

Giriş Tarihi: 28.11.2021 15:48 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 16:07
Yer Malatya: Plastik sandı canlı çıktı! Görünce şoka uğradı!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde yaşayan Hasan Adak isimli vatandaş yağmur sonrasında Alikanlar Sokak içerisinde bulunan evlerinin bahçesinde sarı benekli Anadolu semenderi gördü.

Yer Malatya: Plastik sandı canlı çıktı! Görünce şoka uğradı!

Plastik oyuncak sandığı sürüngenin daha sonra canlı olduğunu anlayan Adak o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Malatya'da bahçede gördüğü semenderi plastik sandı, canlı çıktı! | Video



Yer Malatya: Plastik sandı canlı çıktı! Görünce şoka uğradı!

İnternette araştırdığında sürüngenin sarı benekli Anadolu semenderi olduğunu öğrenen Adak, nesli tehdit altında olan semenderi yetkililere teslim edeceğini söyledi.

Yer Malatya: Plastik sandı canlı çıktı! Görünce şoka uğradı!
Yer Malatya: Plastik sandı canlı çıktı! Görünce şoka uğradı!
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