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Yılda sadece bir kez! Dünyanın en büyüğü Arapayma böyle yakalanıyor

Göreceğiniz bu görüntüler bir film sahnesinden değil. Onlar dünyanın en büyük balıklarını yakalıyor. Üstelik bu av sadece yılda bir kez gerçekleşiyor. Hayretler içerisinde bırakan ilginç av dünyanın en büyük ve hala keşfedilmeyi bekleyen nehirlerinden Amazon'da yapılıyor. Dünya üzerindeki en büyük nehir balığı Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor. 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki bu balıklar, senede sadece 1 defa ve büyük bir zorlukla yakalanabiliyor. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 23.11.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 10:14 PAYLAŞ