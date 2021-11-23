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Yılda sadece bir kez! Dünyanın en büyüğü Arapayma böyle yakalanıyor

Göreceğiniz bu görüntüler bir film sahnesinden değil. Onlar dünyanın en büyük balıklarını yakalıyor. Üstelik bu av sadece yılda bir kez gerçekleşiyor. Hayretler içerisinde bırakan ilginç av dünyanın en büyük ve hala keşfedilmeyi bekleyen nehirlerinden Amazon'da yapılıyor. Dünya üzerindeki en büyük nehir balığı Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor. 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki bu balıklar, senede sadece 1 defa ve büyük bir zorlukla yakalanabiliyor. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 23.11.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 10:14
Yılda sadece bir kez! Dünyanın en büyüğü Arapayma böyle yakalanıyor

Onlar dünyanın en büyük balıkları! Arapayma diğer balıklardan görünümü ve iriliğiyle ayrılıyor. Avlaması da bir hayli zor. Dünyanın en büyük nehir balığı Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor.

Yılda sadece bir kez! Dünyanın en büyüğü Arapayma böyle yakalanıyor

2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki bu balıklar,

Yılda sadece bir kez! Dünyanın en büyüğü Arapayma böyle yakalanıyor

senede sadece 1 kez yakalanabiliyor.

Yılda sadece bir kez! Dünyanın en büyüğü Arapayma böyle yakalanıyor

İşte o avlanma döneminden şaşırtıcı kareler!

Yılda sadece bir kez! Dünyanın en büyüğü Arapayma böyle yakalanıyor
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