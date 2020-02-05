Fenerbahçe kupa mesaisinde

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi GMG Kırklarelispor'a konuk olacak. Sarılacivertli ekip, sahadan galibiyetle ayrılıp hem moral bulmayı hem de yarı final yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Kırklareli Atatürk Stadı'nda 14.30'da başlayacak mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan. Karşılaşma A Spor farkıyla, HD kalitesinde ve şifresiz olarak naklen ekrana gelecek.