Trend Galeri Trend Spor Ziraat Türkiye Kupası B Grubu güncel puan durumu!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 3. hafta heyecanı geride kaldı. A Spor ve ATV'de yaşanan dev heyecanda B Grubu'nda oluşan puan durumu netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 06.02.2026 01:35
Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı 3. hafta maçlarıyla noktalandı. Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 3. hafta maçlarının oynanması sonrası oluşan puan durumu belli oldu.

A Spor ve ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda son hafta maçları öncesi güncel puan durumu şu şekilde…

1- Samsunspor | 9 puan

2- Konyaspor | 9 puan

3- Gençlerbirliği | 7 puan

4- Iğdır FK | 4 puan

5- Eyüpspor | 4 puan

6- Aliağa FK | 1 puan

7- Bodrum FK | 0 puan

8- Antalyaspor | 0 puan