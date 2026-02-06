Ziraat Türkiye Kupası B Grubu güncel puan durumu!

Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı 3. hafta maçlarıyla noktalandı. Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 3. hafta maçlarının oynanması sonrası oluşan puan durumu belli oldu. A Spor ve ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşan Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda son hafta maçları öncesi güncel puan durumu şu şekilde... 1- Samsunspor | 9 puan 2- Konyaspor | 9 puan 3- Gençlerbirliği | 7 puan 4- Iğdır FK | 4 puan 5- Eyüpspor | 4 puan 6- Aliağa FK | 1 puan 7- Bodrum FK | 0 puan 8- Antalyaspor | 0 puan