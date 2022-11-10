Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor rakibi Kırklarelispor'u mağlup etti!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor evinde TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırklarelispor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı.

Giriş: 10.11.2022 17:26

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor ile karşılaştı. Çaykur Rizespor sahadan 2-1'lik sonuçla galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 16. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kubilay'ın pasını alan Sefa çizgiye kadar indi. Sefa'nın geriye pasında Benhur'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

GOL! 29. dakikada atak geliştiren Kırklarelispor'da topla buluşan Enes İslam ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan Sinan'a geri döndü. Sinan'ın şutuna kale önünde dokunan Ensar topu filelerle buluşturdu. 1-1

GOL! 75. dakikada Mithat Pala'nın pasıyla topla buluşan Deniz'in savunmadan dönen şutunda topu karşılayan Benhur Keser'in şutu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

GOLLER

Benhur Keser (dk. 16), (dk. 75) (Çaykur Rizespor)
Ensar (dk. 29) (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Serhat Mermer, Enes İlkin (Kırklarelispor)

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