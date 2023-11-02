Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Konyaspor, Erbaaspor'u 3 golle geçerek kupada 4. tura yükseldi

Konyaspor, Erbaaspor'u 3 golle geçerek kupada 4. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig ekibi Konyaspor, ilk yarısı 0-0 sona eren maçta rakibi Erbaaspor’u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Giriş: 02 Kasım 2023, Perşembe 19:57 Güncelleme: 02 Kasım 2023, Perşembe 20:57

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TÜMOSAN Konyaspor, TFF 3. Lig ekibi Merkür Jet Erbaaspor'u Muric, Emrehan ve Prip'in golleriyle 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Konyaspor 1-0 Erbaaspor

GOL | Tümosan Konyaspor 2-0 Merkür Jet Erbaaspor

GOL | Tümosan Konyaspor 3-0 Merkür Jet Erbaaspor

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Cebrail Karayel'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Yunus Mallı'nın vuruşunda top, kaleci Oğuzhan Dertli'de kaldı.

33. dakikada Muric'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oliveira'nın sert şutunda kaleci Oğuzhan Dertli gole izin vermedi.

55. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Rak'ın sağ kanattan pasına hareketlenen Muric'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

85. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Prip'in ceza sahası içinden sert şutunda üst direkten dönen topu Emrehan Gedikli filelere gönderdi: 2-0.

90+2. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Prip'in sert şutunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi ve Konyaspor bir üst tura yükseldi.

Goller: Robert Muric (dk. 54), Emrehan Gedikli (dk. 84), Lokuke Prip (dk. 90+2) (Konyaspor)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

PFDK, İsmail Kartal'ın sevkinde ceza tayinine yer olmadığına karar verdi
Gaziantep FK, Efeler 09 Spor'u rahat geçti
Konyaspor, Erbaaspor'u 3 golle geçerek kupada 4. tura yükseldi
Osman Özdemir: “Bizim için şanssızlık”
Servet Çetin: "Net bir skorla maçı kazandık"