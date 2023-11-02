GOL | Tümosan Konyaspor 3-0 Merkür Jet Erbaaspor
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Tümosan Konyaspor, Louka Daniel Prip Andreasen'in 90+2. dakikada attığı golle Merkür Jet Erbaaspor karşısında skoru 3-0 yaptı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
GOL | Tümosan Konyaspor 3-0 Merkür Jet Erbaaspor 02.11.2023 | 20:57
01:21
GOL | Tümosan Konyaspor 2-0 Merkür Jet Erbaaspor 02.11.2023 | 20:56
00:58
GOL | Konyaspor 1-0 Erbaaspor 02.11.2023 | 20:55
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