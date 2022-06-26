Yoğun yağış nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Kamu kurumları ve belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara destek vermek amacıyla, iş makinesi ve personel görevlendirmek üzere teyakkuza geçirilmiştir. Ayrıca, meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın tüm iller teyakkuza geçirilmiştir.

4 Bakanlığımızca; Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat ve Sakarya illerinden Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Sinop illerine, toplamda 104 personel, 14 araç ve 10 bot görevlendirilmiştir.