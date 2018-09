Ersoy Dede

Almanya Neye Sahip Olduğunu Anlamaya Çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti kuşkusuz iki ülke arasındaki ilişkileri tümden düzeltip iki dost ve müttefik ülke' seviyesine getirmedi.. Fakat şunu yaptı.. Diplomasideki yeni dönemim nasıl olması gerektiği konusunda bize referans verdi.. Erdoğan'ın yeni dış politika doktrini ülkeler arasında yüzde yüz anlaşmaya varan 'iyi' yahut yüzde yüz düşmanlığa varan 'kötü' ilişki dönemi sona erdi.. Bunu çeşitli kereler gördük fakat eski okumalarımız yüzünden anlamakta zorluk çekiyoruz. Hem ABD ziyareti hem de Almanya ziyareti böyle arka arkaya çok daha anlaşılır kıldı bunu..

**

Nedir yeni dış politika doktrini Erdoğan'ın.. Konu bazlı ilişki.. 'Dost', 'stratejik müttefik', 'ortak' vesaire gibi tanımlamalar her seferinde aslında ilişkiyi anlatması bakımından arızalı olmuştu. Ne var ki eli güçlü olan biz olmadığımız her defasında göbeğinden ilişki kurulacak olan ülkelere bağımlı olduğumuz için, ağzımızı açıp da bir şey söyleyemiyorduk.. Bizi çamaşır sıkar gibi sıkan sonra da çırpıp ipe asan ülkeler için, vaktin idarecileri çıkıp, '..yarım asra yakın bir süredir devam eden stratejik müttefiklik ilişkimizde…' falan diye konuşuyordu televizyonlarda.. Bugün ise dilin değiştiğinin farkındasınızdır eminim..

**

Şimdi çok açık ve net ki, Almanya FETÖ firarilerini himaye ediyor… Onlara kol kanat geriyor.. Dahası tesir edebildiği ülkelerdeki FETÖ'cüleri bile korumaya alıyor.. Bunu görmemek için deli olmak lazım.. Fakat aynı Almanya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı konumunda.. Türkiye ihracatının yaklaşık %10 'unu 14 milyar dolar ile Almanya'ya gerçekleştiriyor. Ayrıca doğrudan yatırımlar noktasında Almanya'nın en güçlü partneri Türkiye.. Ve de Türkiye Alman turist için cazibe merkezi..

**

Yani devlet bir noktada konular gruplandırıyor ve ülkelerle çalışmalarını da buna göre yürütüyor.. Kuşkusuz egemenliğimiz söz konusu olduğunda bu tez geçerli değil fakat bugünkü konjonktür, pek âlâ diğer bütün sorunların çözümünü zamana bırakıp yol yürünebilmesini anlamlı kılıyor..

**

Haa, gelelim Çözümü zamana bırakmak meselesine.. Şansölye Merkel ne dedi?.. ".. Biz nasıl ki PKK'yi terör örgütü olarak görüyoruz, FETÖ'yü de görürüz.. Yalnız bunun için bize daha fazla somut veriyle gelmeniz gerekir.." dedi, değil mi?.. Bu şu demektir.. '…Her konu olduğu gibi, sizin bizden iadesini istediğiniz bu adamlar da müzakerelerimizin başlıklarından biri.. Tam olarak neye tekabül ettiklerine ise daha karar veremedik.. Yani Can Dündar veya Zekeriya Öz, sizin için tam olarak ne kadar önemlidiri bunu bilmiyoruz diyor…' Merkel.. Ellerinde kaç euro değerinde bir taş olduğunu anlamaya çalışıyorlar.. Bütün mesele bu.. Ondan devam ediyor ilişkiler hâlâ.. Ondan kapanmıyor kapılar.. Yoksa Almanya ve Türkiye arasında sorun olarak görülen bütün başlıklar tek tek üzeri çizilerek bitirilecek. Kimsenin kuşkusu olmasın buna..