MERYEM GAYBERİ

İdlib'de vahşi “güç” oyunları

Türkiye, ekonomik olarak küresel bir saldırı altında. Bu konuda muhalefetten insaflı isimler, dolar kuru üzerinden yapılan kumpası görerek devletinin yanında yer alan açıklamalar yaptı.



Biz bir aydır dolar kuru ile yatıp kalkarken hemen yanı başımızda çok büyük bir insani kriz patlamak üzere. Suriye İdlib'de çok devasa bir "güç savaşı" yaşanıyor. Halep'ten gelenlerle birlikte İdlib'de yaşayan üç buçuk- dört milyon civarında sivil, akıbetlerini bekliyor.



Batı medyasının sürekli öne çıkardığı ve 'Türkiye'ye yakın oldukları' iftirasını attığı küçük bazı radikal grupların aksine İdlib'deki muhalif grupların ekseriyeti Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana.

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Türkiye, olası bir İdlib operasyonunun insani krize yol açacağını, yeni bir göç dalgası meydana getireceğini ve Astana sürecini bitireceğini biliyor ve muhataplarının dikkatini özellikle bu konulara çekiyor. Bakanlarımızın Moskova'ya giderek 'uzlaşma' için çabaladığına bütün dünya tanık oldu.Ancak, Rusya, ABD, İran , İsrail, İngiltere, Fransa ve daha birçok ülkenin sahada olduğu Suriye üzerine başka planlar da var. Mesela PKK'dan başka sahada müttefik bulamayan Trump hükümetinin, neyi, nasıl, kiminle ve hangi şekilde planladığı, "PKK devleti" tezinden vaz geçmediğini görebiliyoruz.Rusya, ABD, İngiltere, Fransa arasında İdlib'le ilgili görüşmelerin yapıldığı da iddia ediliyor.Esed'in, İdlib sonrası Afrin'e yöneleceği, PKK ile bu konuda görüşmeler yaptığı da öne sürülüyor.

ABD, Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlarıyla ilgili hemen önümüze, Kıbrıs sorununu ve dolaylı olarak Güney Akdeniz'deki enerji meselesini, S-400 savunma füzelerini, F-35 savaş uçaklarının teslimatını, İzmir'de tutuklu Rahip Brunson'u ve ABD mahkemelerinde görülen Halkbank davası gibi konuları masaya sürüyor.

Ancak 15 Temmuz'da darbeye girişen FETÖ ihanet çetesinin elebaşı Gülen'in halen ülkesinde korunaklı bir şekilde barınmasından bahsedilmesini bile istemiyor. İdlib'deki olası bir insani krizde en çok etkilenecek ülke olarak Türkiye'nin soruna müdahil olmasından bile hazzetmiyor.

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Bütün bu sorunlar yumağının ortasında Türkiye, diplomatik yollarla savaşsız ve kansız çözüm isteyen ülke olarak 'tek başına' kalmış görüntüsü veriyor. Çünkü batıdaki de doğudaki muhataplarımız da kendilerini etkilemeyen 'savaş oyunları'ndan güç devşirmek derdinde.



Bu kadar çetrefilli bir coğrafyada Türkiye'nin 'insan' merkezli politik çabalarını tarih yazacaktır.



Allah, "Türkiye'den ve Allah'tan başka kimsemiz yok" diye bağırarak sokaklarda gösteri yapan, sesini dünyaya duyurmaya çalışan İdlib'deki mazlumları korusun ve Türkiye'nin yardımcısı olsun…