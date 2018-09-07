Mehmet Sait Kılıç

Saatli Bomba

Fransa'da Jean Yves Le Drian diye bir politikacı var. Fransa Dışişleri Bakanı. Fransız bakan, Suriye'de anayasa reformu ve seçimlerin yapılması için çalışmalar yaptıklarını, İdlib'de en doğru çözümün siyasi bir çözüm olduğunu, bu mevzuda Rusya ve Türkiye'yle bir çıkış yolu bulmaya çalıştıklarını belirtti..

Ayrıca Le Drian, "İdlib saatli bomba gibi... Eğer İdlib savaşı olursa burada cereyan edecek hadiseler Halep'te yaşanan dehşeti ve katliamları çok geride bırakır. Bu nedenle bu saatli bombanın patlamaması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyor. Özellikle de Astana grubunun garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın bu soruna çözüm üretmeleri lazım" dedi.

Bu ifadelerden Fransa'nın Amerika'dan ziyade daha çok Rusya ve Türkiye ile ortak yol arayışında olduğu görülüyor.

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Öte yandan İdlib bizim sınırımızda. Olası bir savaş yeni bir göç dalgasına ve dehşetli bir insani felakete neden olacaktır. Dolayısıyla bütün dünyayı olumsuz etkileyecek böylesi bir insani trajediden şiddetle kaçınmak gerekiyor.

Diğer yandan Rusya bölgeye yönelik hava saldırılarını belirli aralıklarla sürdürüyor ve Suriye'ye karşı büyük saldırı hazırlığı içerisinde... Esad rejimi birliklerini İdlib'in güney sınırına yerleştiriyor ve söz konusu bölgeyi bombardımana ve topçu ateşine tutmaya devam ediyor... Özetle, Şam rejimi İdlib'i geri almak için şiddetli bir saldırıyı başlatmanın eşiğinde...

Son olarak Fransa, İdlib'de Şam rejiminin kimyasal silah kullanabileceğine dair bir risk olduğunu da beyan etti. Allah böyle bir vahşetten bölge halkını korusun.

Son tahlilde, anahtar ülke gene biziz. Batı eli kolu bağlı biçimde bu konuda bizden çözüm bekliyor. Umarız stratejik ortaklarımız uyarılarımızı dikkate alır da saatli bombanın pimini çekmez...