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'a Türklerden sert tepki

Strasburg'da Türkler 'a tepki gösterdi.

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Can Dündar'a Türklerden sert tepki
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