Can Dündar'a Türklerden sert tepki

ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Beşiktaş zorlu Göztepe deplasmanında
Ankaragücü deplasmanda rahat kazandı
Son dakika: Fenerbahçe'ye Valbuena ve Isla'dan kötü haber
BASKETBOL
Ali Muhammed uzun süre sonra sahada
Pelicans uzatmada kazandı
Şanlı Kartal
TÜM SPORLAR
Zirveyi paylaştılar
Galatasaray kendine geldi
Sofuoğlu sezonu ikinci sırada bitirdi
TRANSFER
Arda’lı Aslan!
Cenk Tosun'un transferi için karar verildi
Dursun Özbek: Devre arasında Arda Turan'ı almayı düşünüyoruz
SPOR MAGAZİN
Emre Belözoğlu üçüncü kez baba
Mesut Özil'in çocukluk fotoğrafı olay oldu!
Olimpiyat şampiyonuna milli takım doktorundan taciz!
YAZARLAR
TÜM
SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Göksel kardeşine küstü
Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi
İstanbul otomobil ile 112 yıl önce tanıştı
Petek Dinçöz'ün estetiksiz hali
TÜM
GÜNAYDIN HABERLERİ
SON DAKİKA
FLAŞ HABER
Moskova'da bomba paniği
Beşiktaş zorlu Göztepe deplasmanında
Ankaragücü deplasmanda rahat kazandı
Münbiç'te gençleri zorla almaya çalışan PKK'lılara tepki
TÜM
SON DAKİKA HABERLERİ
GÜNDEM
Münbiç'te gençleri zorla almaya çalışan PKK'lılara tepki
FETÖ’cü doktorların imamı Bodrum'da yakalandı
Şehit babası: Oğlum cihat ederken şehit oldu, şeref duyuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nebi Güdük'ün cenazesine katıldı
TÜM
GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
3. Havalimanı daha açılmadan ödülleri topladı
15 Temmuz süreci ile çok iyi baş ettiniz
Miller: 2019’da gaz akışı başlar
Başbakan ABD’de yatırımcılarla görüşecek
TÜM
EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Mersin'de araçlar sele kapıldı
Eşini bıçaklamak isterken babasını öldürdü
Başbakan Yıldırım ABD'ye gidecek
Madde madde yeni sınav sistemi
TÜM
YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Moskova'da bomba paniği
Körfez'de neler oluyor?
Afganistan'da NATO'nun sivilleri vurduğu iddia edildi
Bask'taki sembolik referandumda 'hayır' çıktı!
TÜM
DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Körfez'de neler oluyor?
Edgard Zapashny: Yaptığımız uçan daireyi uzaylılar bile kıskanacak!
Madde madde yeni sınav sistemi
Evsiz kadına büyük sürpriz
TÜM
GALERİLER
SABAH TV
HABER
Son dakika: Gri listedeki terörist böyle yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kandil ve Sincar'a operasyon mesajı
Erdoğan:Bu zatın bu ülkede birlik, dayanışma, kardeşlik gibi bir anlayışı yok
SPOR
Fenerbahçe - Galatasaray U17 derbisinde tepki çeken faul!
Polis köpeği sahaya girip futbol topunu kaçırdı
Erman Toroğlu: Galatasaray için Arda Turan büyük hata olur
SAĞLIK
Estetik koçluğu nedir?
Dolgu mucizesi nedir?
Baş Dönmesi Şikâyetin de Hangi Hekime Başvurulur?
KOMİK
Beşikten çıkmanın kolay yolunu bulan ufaklık
Eşsiz Latin dansı sergileyen bebek
Oyuncağın gerçek yüzünü görünce...
TÜM
VİDEOLAR
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
SABAH TV
HABER
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
BUGÜN NELER OLDU?
SPOR
MEDYA
NİHAT HATİPOĞLU
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
YAŞAM
KÜLTÜR SANAT
SİNEMA
FRAGMAN
TEKNOLOJİ
OTOMOBİL
KOMİK
HAYVANLAR ALEMİ
YEMEK TARİFLERİ
ON HAYAT İNTERNET
ON HAYAT TEKNOLOJİ
ON HAYAT SPOR
ON HAYAT EĞİTİM
ON HAYAT KURUMSAL
VİDEO GALERİ
YAŞAM
DÜNYA
SPOR
MEDYA
SAĞLIK
KOMİK
HAYVANLAR ALEMİ
SAĞLIK
ŞİFALI BİTKİLER
BESLENME VE DİYET
ESTETİK VE GÜZELLİK
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
ORTOPEDİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
ÇOCUK SAĞLIĞI
KADIN SAĞLIĞI
ERKEK SAĞLIĞI
GENEL SAĞLIK
RUH SAĞLIĞI
TÜM VİDEOLAR
DİZİLER
Bahtiyar Ölmez
YENİ DİZİ
Cennetin Gözyaşları
YENİ DİZİ
Seven Ne Yapmaz
YENİ DİZİ
Kanatsız Kuşlar
YENİ DİZİ
Aşk ve Mavi
Kırgın Çiçekler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Tüm Diziler
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Bebeğim ve Biz
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Can Dündar
'a Türklerden sert tepki
PAYLAŞ
TWEETLE
PAYLAŞ
GÖNDER
OTOMATİK OYNAT
05.11.2017
|
19:05
Strasburg'da Türkler
Can Dündar
'a tepki gösterdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
HER ZAMAN
Türk vekil Hollandalı ırkçı lideri parlamentoda yerin dibine soktu!
Son dakika: Gri listedeki terörist böyle yakalandı!
Fenerbahçe - Galatasaray U17 derbisinde tepki çeken faul!
Terör örgütü üyesi kadının teslim olma anı!
Oğlu şehit olan imam baba: Benim oğlum cihat ederken şehit oldu, gurur duyuyorum!
Şemdinli'den acı haber: Şehit sayısı 8'e yükseldi!
Dikkat! Tapulu eviniz elinizden gidebilir
Diriliş Ertuğrul 94. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!
Nihat Hoca o soruyu duyar duymaz "Boşan" dedi!
İstanbul'da uçağın düşme anı kamerada!
Şemdinli'den acı haber: Şehit sayısı 8'e yükseldi!
Dikkat! Tapulu eviniz elinizden gidebilir
ABD vizeleri durdurdu! Peki bu karar ne anlama geliyor?
Tülin Caner'in çağrısına bakın nasıl cevap verdi!
Türkiye-Çin ilişkilerinde bir ilk
Vatan Şaşmaz cinayetinde bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı!
Barbaros Şansal'dan çirkin provokasyon!
Regaip Kandili’nde okunacak dualar? - Regaip Kandili’nde hangi ibadetler yapılır?
General Wesley Clark'tan şok itiraflar
Dinamo Kiev- 6 Beşiktaş- 0 Maç özeti goller
Sabah TV
Tweets by sabah_tv
ARKADAŞINA GÖNDER
Can Dündar'a Türklerden sert tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz