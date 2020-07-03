Borsa İstanbul 125 bini aşabilecek mi?

Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Yılmaz A Para'da açıklanan enflasyon verisiyle beraber Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. Uzman isim, pandemi etkisinin sağlık anlamında sonlandığında çok hızlı bir toparlanma olacağının altını çizdi. Yılmaz, borsa içinde dikkat çeken açıklamalar yaparak, "Borsa İstanbul totalde 125 bin seviyesini kırarak bu seviyelerin %15-20 üzerindeki seviyelerde zirve fiyatları hedeflenecek" dedi.