Özlem Bayraktar Gökşen: Merkez Bankası’nın faiz artırımı yabancı ilgisini beraberinde getirdi

Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen A Para’da yayına katılarak yatırımcıların TL varlıklarına ilgisini değerlendirdi. Gökşen, parasal sıkılaştırmayla bunun TL mevduatlara yansıması dolarisyon üzerinde olumlu etkiler yaratmasının yabancı yatırımcı için iyi bir resim olabileceğini ifade ederek, “Merkez Bankası’nın faiz artırımı yabancı ilgisini beraberinde getirdi”