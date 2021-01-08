Dolar kuru düşüşünü sürdürecek mi? | Video

Alternatif Bank Ekonomik Araştırmalar Müdürü Serdar Şenol A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Şenol, CDS primlerinde 300 seviyesinin önemli bir kriter olduğunu belirterek, “CDS primlerinde 300 aşağı yönlü kırılırsa TL için daha iyi performans söz konusu olacak” dedi.