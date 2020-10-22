Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu PPK Ekim ayı 2020 toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası, politika faizini 10.25'te sabit bıraktı. A Para yayınına katılan Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin ve Şekerbank Başekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım Merkez Bankası’nın faiz kararını değerlendirdi. Alkin, “Merkez Bankası hem kredi piyasasındaki yavaşlamayı hem de dünyada ikinci bir virüs dalgasından kaynaklanan riskleri dikkate alarak bu ayı pas geçmeyi tercih etti” derken, Yıldırım ise, “Merkez Bankası verdiği kararla kendine bir rahatlama alanı daha açtı. Aradaki makası 300 baz puana çıkardı ve bunu da ben önümüzdeki dönemde etkili bir şekilde kullanacağını düşünüyorum ” açıklaması yaptı.