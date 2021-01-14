Mete Yüksel: Fed düzeltmenin tetikleyicisi olabilir

Alternatif Yatırım Grup Başkanı Mete Yüksel, A Para’da yayına katılarak, piyasaların gündemini değerlendirdi. Yüksel, Türkiye’nin küresel piyasalara nazaran farklı bir hikayesi olduğunun altını çizerek, “Fed somut bir şekilde konuşmaya başlarsa, riskli varlıkların tamamını bir satış gelecektir” dedi.