Mustafa Keskintürk: Çekirdek enflasyon kademeli azalacak

A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk, A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Para politikasında şuan için bir manevra alanı olmadığını belirten Keskintürk, “Çekirdek enflasyon göstergeleri önümüzdeki dönemde kademeli olarak azalacak” dedi.