Petrol fiyatları 2021’de yükselişini sürdürecek mi? Beklentiler neler?

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna Tuna, emtia piyasalarındaki beklentilerini A Para’da açıkladı. Tuna, 2021 yılında emtia kaynaklı bir enflasyon endişesi olduğunu ifade ederek, “Yılın genelinde petrol fiyatlarında yükseliş görebiliriz” dedi.