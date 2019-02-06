Boşanma sonrası bilinçli ebeveynlik!

BOŞANMA VE ÇOCUK

Ailenizin boşanacağını duymak üzücü ve travmatiktir. Her çocuk, anne ve babasının birbirlerini seveceklerini ve sonsuza dek birlikte yaşayacağını varsayıyor. Fakat boşanmak bazı durumlarda çocuğa büyük yaralar vermez.

Eğer ebeveynlerden biri veya her ikisi de kendi iç mücadeleleriyle meşgullerse veya diğerlerini suçlamaya çok fazla odaklanırlarsa, çocuklarının ihtiyaç duyduğu ilgiyi onlara veremezler. Bu genellikle çocukların yalnız kaldıklarını hissetmelerini sağlar. Çocuklar bu zorluklarla mücadele edebilmek için yeterli duygusal desteğe sahip olmadığında, ortaya büyük problemler çıkabilir.

Çiftler sık ??sık çocukların iyiliği için bir arada kaldıklarını söylerler ancak, çocuklar kronik çatışmaya, ebeveynler arasında kavgaya maruz kaldıklarında, duygusal olarak ya da gerçekten kendilerini "evde" hissetmezler. Bu şartlar altında, her iki ebeveynin de çocukları için duygusal olarak erişilebilir olduğunu varsayarsak, boşanma (ideal olmasa da) çocuğun refahı için en faydalı yol olabilir.

Ebeveynliğin temel amacı, çocuğunuzun bağımsız, kendinden emin ve hayata hazır bir kişi olması için bir temel oluşturmaktır. Boşanma asla seçilen plan değildir. Boşanma, çocukların refahı açısından genellikle olumsuz olarak yorumlanır. Ancak boşanma, karşılıklı şefkat, merhamet, saygı ve sabırla ele alınırsa, çocuğunuzda olumsuz bir etki bırakmayabilir. Hatta çocuğunuzun problem çözme, dikkatli olma ve bakış açısı becerileri gibi yaşamdaki sıkıntıların üstesinden gelme yeteneklerini güçlendirebilir.

Konu bir çocuk olduğunda, çiftler boşanmadan önce veya sonra sonsuza dek birbirlerinin hayatında olduklarını unutmamalıdır. Hoşgörülü veya değil, nezaketsiz ya da saygılı, katı ya da taviz verici, tüm bu seçimler sizin elinizdedir ve seçimleriniz çocuğunuzun refahı açısından oldukça önemlidir.

Boşanma gerçekleştiğinde, her bir aile üyesi, farkında olsun ya da olmasın, bir çeşit üzüntü yaşıyor. Çiftler ilk kez aşık olduklarında, genellikle kendilerini güvende, sevgi dolu ve sevinçli hissettiren sonsuz bir sevgi ile dolarlar. İlişki kötüleştikçe, genellikle derin bir hayal kırıklığı ve üzüntü olur. Üzüntü çoğu zaman öfke tarafından kamufle edilir, bu da yansıtma veya suçlama yoluyla depresyon olarak ortaya çıkabilir ve çiftler arasındaki çatışmaları arttırabilir.

Boşanma sürecinden geçen birçok insan uzun zaman sonra bile, eşlerine karşı hayal kırıklığı ve öfke duyduğunu belirtiyor. Bu duyguları terapistlere başvurmak gibi uygun destekleyici yollarla, sağlıklı bir şekilde yönetememek, çocukta duygusal zarar ve problemlere neden olabilir.

Siz, anneleri veya babaları olarak, daima çocuğunuzun bir parçası olacaksınız. Eşler birbirlerini suçluyor, ayıplıyor veya şeytanlaştırıyorsa, çocuk bu mesajları içselleştirebilir ve kendini kötü hissedebilir. Ayrıca, bu suçlamalar çocuğu bir kişiyi savunmaya veya taraf tutmaya, kutuplaştırmaya zorlar. Ebeveynlerinden biriyle iletişimi kesmeleri için teşvik edilen çocuklar, kalplerinin ikiye bölündüğünü hissedebilir. Bu gerilim, yıllarca çocukları incitebilir, rahatsız edebilir ve hayata karşı engelleyebilir. Kızgınsanız ve eski eşinize güçlü bir mesaj iletmeniz gerekiyorsa, bunun için çocuğunuzdan uzak uygun bir yer ve zaman seçmelisiniz. Bu tarz durumları bir terapist veya arabulucu ile çözebilirsiniz.

Çocuklarınızla daima tutarlı uyum ve diyalog halinde olun. "Bu senin hatan değil." "İkimiz de senin için buradayız." "İyisin ve seviliyorsun." "Her şey yoluna girecek." gibi cümleler bu süreç için parolanız olmalı. Öncelikle kendinize iyi bakarsanız, eski eşiniz ve çocuklarınızla yapıcı bir şekilde iletişim kurma kapasitenizi güçlendirirsiniz.

Eski eşinize baktığınızda, onun kusurlarını veya iyi taraflarını görmek tamamen sizin seçiminizdir. Rahatsız edici anıları kafanızda canlandırmayı seçebilir ya da iyi günleri hatırlayabilrisiniz. Yaşanmışlıklardan bağımsız, bu erkek ya da kadın, sevgili çocuklarınızın babası ya da annesidir ve daima olacaktır. Bu konuda dikkatli olmak, kötü anılardan uzak durmak, zihni sakinleştirmeye ve birlikte devam edeceğiniz bu ebeveynlik aşamasına yumuşaklık katmanıza yardımcı olacaktır.

Başarılı ebeveynlik, işlerin değişeceğini kabul etmenizi gerektirir. Çocuklarla birlikte yeni gelişim sorunları ve dönüm noktaları ortaya çıkacaktır. Maddi durum değişebilir, çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir, yeni aşklar, ilişkiler ve evlilikler olabilir. Ne kadar istekli olursanız ve yaşamın akışını ne kadar önceden tahmin ederseniz, değişiklikleri o kadar rahat kucaklarsınız ve yol herkes için daha keyifli bir hal alacaktır.

Kadin ve kadin