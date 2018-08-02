Emzirmeye yeni başlayanlar için öneriler...

Eğer hamileyseniz, muhtemelen bebeğiniz için alınacak listeniz hazırdır, internette bebeklerle ilgili görüşleri okuyor, doğumla ve doğum sancısıyla ilgili kendinizi eğitmeye çalışıyorsunuzdur. Peki bebeğinizi emzirmek için hazırlıklarınızı yaptınız mı? "Öğrenecek ne var ki bunda?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Emzirmek doğaldır, sadece göğsünüzü bebeğinize verin ve o da emsin, değil mi? Keşke bu kadar basit olabilseydi. Son 20 yıldır, emzirme ile ilgili sorunlar baş göstermekte. Bu sorunların bazıları basitken bazıları daha zorlayıcı olabiliyor. Son zamanlarda yapılan bir araştırma bu gözlemleri doğruluyor. Henüz 3 günlük bebekleri olan annelerin onda dokuzunun bir sorunla karşılaştığı görüldü.Emzirmek doğal bir eylem olabilir ancak öğrenilmesi gerekli unsurları da vardır. Kadınların pek çoğu emziren birinin yanında bulunmamıştır. Bu yüzden kendi bebeklerini emzirmek, onların ilk deneyimleri olabilir. Bu dört unsur emzirme döneminizin ilk haftasını sizin için çok daha kolay hale getirebilir.