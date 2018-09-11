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Göbek düşene kadar...İşte lerle ilgili doğru bilinen o yanlışlar!

Giriş Tarihi: 9.4.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 10:46
Göbek düşene kadar...İşte bebeklerle ilgili doğru bilinen o yanlışlar!

Doğum sonrası bebeğini kucağına alan anne ve babaların kafasında pek çok soru dolaşır. Geçmişten günümüze aktarılan birçok bilgi, çevre yönlendirmeleri de bakımı sırasında ebeveynleri zor duruma düşürebilir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nermin Tansuğ bebek bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlışları anlattı.

BEBEK 40 GÜNLÜK OLANA KADAR DIŞARI ÇIKILMAZ

Bebeğin ve annenin kırk gün dışarı çıkmaması geleneksel bir uygulamadır. Çok eski çağlarda anne ve bebeğin en hassas olduğu dönemde muhtemelen hastalıklardan korumak için uygulanmış. ve anne kendini toparlayıp, emme aralıkları düzene girdikten sonra, dışarıya çıkabilirler. Öncelikle hava koşulları göz önüne alınarak giydirilmelidir. Açık havada gezinmek her zaman daha iyidir. Alışveriş merkezleri gibi kapalı, kalabalık ortamlardan kaçınılmalıdır. Rüzgarda kalmamalı, aşırı sıcak havada ise dışarıda kalma süresi kısaltılmalıdır. Güneşli havalarda 10-15 dakika ile başlanarak, süre artırılarak bir saate kadar çıkılabilir. Ancak yeni doğmuş bir bebeği uzun saatler dışarıda tutmak, kalabalık içinde uzun süreler bekletmek, diğer insanlarla yakın temasta bulunmak hasta edebilir. Çünkü yeni doğan bebekler oldukça hassastır. Bebeğin diğer insanlarla temas edeceği durumda bebeği kucağına alacak kişinin hasta olmaması, ellerini yıkaması, temiz olması gerekir.

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Göbek düşene kadar...İşte bebeklerle ilgili doğru bilinen o yanlışlar!
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