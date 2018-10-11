Emzirirken pozisyon nasıl olmalı? Bebeğim için en uygun emme pozisyonu hangisi?

Anne sütü, hem bebeğin gelişimi hem de anne ve bebek arasındaki ilişkinin temel yapı taşı. Bu nedenle pek çok anne, daha hamile iken bebeğini doğru emziremeyeceğinden ya da bebeğinin anne sütünü reddeceğinden dolayı büyük korkular yaşar.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Uzm Dr. Sinan Tıraş uyarıyor: "Anneler, doğum sonrası süt kaygısına düşmemeli. Aksine bebeklerini rahat emzirmenin tadını çıkarmalı. Anne mutlu ve huzurlu emzirdikçe, bebekler de rahat olacaktır."

Uzm Dr. Sinan Tıraş annelerin en çok merak ettiği soruları yanıtladı:

DOĞRU EMZİRME NEDİR?

- Doğru emzirme tekniğinde dört temel nokta vardır. Bebeğin başı ve vücudu aynı doğrultuda, düz bir hat üzerinde olmalı, bunun için isterseniz yastık kullanabilir ve bebeğin vücudunu destekleyebilirsiniz. Ancak bebeğin başı, omuzları ve popo kısmının da desteklenmesi gerekir. Bebeğin burnu meme başı hizasında olacak şekilde yüzü memeye bakmalı ve anne bebeği kendi vücuduna yakın tutmalı. Bu sayede anne ve bebek arasındaki ilk yakın temas ve ilişki başlar.

BEBEĞİM İÇİN EN UYGUN POZİSYON HANGİSİ?

- Bebeğin tutuşu önemlidir. Ancak emzirirken bebeğin pozisyonundan çok annenin rahat bir pozisyonda olması daha önceliklidir. İlk zamanlar emzirme periyodu uzun sürer, ancak alışma sürecinin ardından emzirme periyodu daha kısalır. Emzirirken anne oturur pozisyonda olmalı. Sırtı dik ve bel boşluğu ile sırtı desteklenmelidir. Emzirirken boşta kalan kolunun altı ve diğer boşta kalan bölgelere yastık ilavesi ya-pılabilir.

- Emzirirken hijyen de unutulmamalı. Emzirmeye başlamadan önce mutlaka eller yıkanmalı, tırnaklar kısa olmalıdır. Günlük duş alınması annenin de rahatlaması açısından önemlidir. Memeyi ayrıca temizlemeye gerek yoktur.

NE SIKLIKTA VE SÜREDE EMZİRMELİYİM?

- Yeni doğan dönemindeki bebek, her istediğinde ve en geç 3 saat aralıklarla 20 – 25 dakika boyunca em-zirilmelidir. Bebekler kilo aldıkça, çene kasları geliştikçe ve dolayısıyla süt miktarı bollaştıkça bu süre kısalır.

SÜT RENGİM NEDEN DEĞİŞİR?

- Annenin doğumdan sonraki ilk 3-4 gün boyunca ürettiği süt, kolostrumdur, kıvamı koyu rengi sarı gibidir. 4. günden sonra gelen süt, olgun süttür. Sütün miktarı da artar; göğüsler dolu, sert ve ağır hissedilir. Bu süreç ''sütün gelmesi' olarak bilinir. Son süt, ön sütten daha beyaz görünür çünkü; daha fazla yağ içerir. Bu yağ anne sütünden alınan enerjinin büyük bölümünü karşılar. Bu nedenle bebeğin son sütü alması sağlanır. Ön süt çok miktarda üretilir ve yüksek miktarda protein, laktoz ve diğer besinleri içerir. Bebek ön sütten alması gerektiği miktarda aldığında ihtiyacı olan bütün sıvıyı bundan karşılar.

BEBEĞİME SU VEYA MEYVE SUYU VERMELİ MİYİM?

- Anne sütünün içerisinde bebeğin ihtiyacı olan su ve mineraller bulunur. Bu nedenle bebeklerin ilk 6 aya kadar sıcak havalarda bile sıvı içeceklere gereksinimleri yoktur. Bu tür içecekler verildiğinde bebek, anne sütünü daha az almak isteyebilir.

SÜTÜMÜ NASIL SAĞARIM?

- İlk günlerde pompaya sağacak kadar süt olmaz. İlk 3-4 gün gerekli ise el ile sağım önerilir. 4-5 günden sonra göğüslerin durumuna göre süt sağma pompası ile boşaltılır. Özellikle çalışan annelerin gün içinde 2 kere süt sağması önemlidir.

SÜTÜM OLDUĞU HALDE BEBEĞİM NEDEN EMMEK İSTEMİYOR?

- Hastalık, ağrı: Bebekte oluşan enfeksiyon, burun tıkanıklığı gibi nedenlerle emme isteğinin azalması veya pamukçuk, diş çıkarma nedeniyle ağızda sızı hissetmesi.

- Emzirme tekniğinde sorunlar: Annenin yanlış pozisyonda bebeğini emzirmeye çalışması, tıkalı meme ya da annedeki sütün az olması. Emzirme saatlerini kısıtlama ya da bebekte emmeyi öğrenmedeki zorluk.

- Bebeği üzen değişiklikler (özellikle 3-12 aylar arasında): Bebeğin anneden ayrılması, yeni bakıcı yada sık sık bakıcı değiştirme, aile düzeninde değişiklik, annenin hastalığı ya da mastit(göğüs iltihabı), annenin adet görüyor olması, annenin kokusunda değişiklik.

Bebeğimin yeterli süt alamamasının nedenleri nelerdir?

Yeterli süt alamamanın nedenleri birden fazla olabilir,

EMZİRME İLE İLGİLİ FAKTÖRLER;

- Geç başlama

- Gece emzirmeme

- Kısa emzirme

- Memeye kötü yerleştirme

- Biberona alışma

- Ek besinler verme

ANNENİN PSİKOLOJİK DURUMU;

- Özgüven eksikliği

- Kaygı, stres

- Emzirmeden hoşlanmama

- Bebeği kabullenememe

- Yorgunluk

ANNENİN FİZİKSEL DURUMU;

- Hamilelik

- Gebelik önleyici ilaçlar

- Beslenme bozukluğu

- Alkol, sigara

- Meme gelişiminde bozukluk (nadir olarak)

BEBEĞİN DURUMU(SIK KARŞILAŞILMAYAN DURUMLAR OLARAK);

- Nadir hastalıklı bebekler

- Anomalili bebek

BEBEĞİMİN YETERLİ SÜT ALMADIĞINI NASIL ANLARIM?

- Yetersiz kilo alımı

- Bebeğin çok az idrar yapması

- Emzirmeden sonra bebek tatmin olmuyorsa,

- Bebek sık sık ağlıyorsa,

- Çok sık ve uzun süre meme emiyorsa

- Bebek memeyi reddediyorsa

- Bebek sert, katı ya da yeşil dışkı yapıyorsa