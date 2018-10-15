Bebeklerin hareketlerinin anlamları nelerdir? Bebek dili anlamları…

BİTMEK BİLMEYEN AĞLAMA

Bebeğinizin gerçekten bir sıkıntısı var. Küçük bir bebek, tişörtündeki etiketin sırtını kaşındırmasına bile ağlayabilir. Eğer bebeğinizle oynarken başını çevirmeye, göz temasından kaçınmaya ve uzaklara bakmaya başladıysa, biraz dinlenme vakti gelmiş demektir. Dr. Linda Acredolo; "Bir çocuk ağlamaya başladığında duygusal tepkilerini kontrol edemez duruma gelir. Canı iyice sıkılmadan önce bir durup dinlenmesini sağlamamız gerekir" diyor.

BEBEĞİNİZ GÜLÜCÜK DAĞITIYOR

Bebeklerin 6 haftalık olmadan önce attıkları gülücüklerin kaynağı, enerji birikimi ya da hoşlarına giden bir fiziksel temastır. Dr. Ari Brown; "Bebekler 6-12 haftalık olduktan sonra sosyal etkileşim anlamında gülücükler atmaya başlar. Örneğin; siz onlara gülümsersiniz, onlar da size gülümser" diyor. 4 aylık olduktan sonra ise seçici sosyal gülümsemelere başlarlar, yani siz dahil en sevdikleri kişilere daha fazla gülümserler.

BEBEĞİNİZ SÜREKLİ KONUŞUYOR MU?

Bebekler ses tellerini çalıştırır. Beyinde linguistik becerilerden sorumlu ki kısım vardır; bu alanlardan biri daha ilkel, ötekisi ise daha olgundur. Dr. Brown; "Bu dönemde bebeğinizin ilkel becerileri tam kapasite çalışmaktadır ve çıkardıkları seslerle yetişkinlerin konuşmalarını bire bir taklit etmeye çalışırlar" diyor. Bir yaşına geldiğinde ise beynindeki dille ilgili olgun olan öne çıkmaya başlar ve böylelikle kelimeleri nesnelerle eşleştirebilmeye başlar. Bu dönemde her ne kadar "Bir bardak süt lütfen!" diyemese de linguistik gelişimi açısından ciddi anlamda yol almaya başlamıştır bile. Dr. Brown; "Ağzı kalabalık bebeğinize cevap verin ve ses çıkartarak sözlü iletişim kurmaya çalışmasına destek olun" diyor.

BEBEĞİNİZ TABAĞINI YERE FIRLATIYORSA

Eğer bebeğiniz ağzındakileri tükürüp, dilini de dışarı çıkamıyorsa (Bu iki hareket, bebeğin yemeğinizi beğenmediğini gösterir) yemekleriniz hiç de fena değildir. Bebeğiniz meraklıdır, o kadar. Dr. Brown; "Bebekler nesneler yere düşünce ne olacağını merak ettiklerinden eşyaları fırlatırlar" diyor. Eğer uçan tabaklar görmekten yorulduysanız, bir mendil kutusunu bebeğinize verin ve bırakın bu kutuyu atsın.