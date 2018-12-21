Belirli kilonun altında doğan bebekler risk altında

BEBEK 2.500 GRAMIN ALTINDAYSA

Düşük doğum ağırlığının bebekler için risk oluşturduğunu vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, "Düşük doğum ağırlığı, gebeliğin 37. haftasından sonra doğan bir bebeğin ağırlığının 2.500 gramın altında olması durumudur. Düşük doğum ağırlıklı bebekler, ultrason görüntülemesinde kadın doğum hekimlerince yakalanır. Doğum öncesinde çocuk doktorlarına bilgi verilerek doğum öncesi gerekli hazırlıkların yapılması sağlanır. Çünkü düşük doğum ağırlıklı bebekler risk altındadır." dedi.