Doğum sonrası depresyon ile başa çıkmanın yolları!

DEPRESYONUN NEDENİ HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

Doğum sonrası depresyon genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç günde görülür ve en fazla birkaç hafta sürebilir. Hormonal değişiklikler, doğumdan sonra depresyonun bir nedeni olabilir. Doğumdan sonra östrojen ve progesteron seviyeleri düşer. Anne, PMS (premenstrüel sendrom, adet öncesi gerginlik sendromu) sırasında benzer bir değişiklik yaşar.

Yorgunluk, çok az uyku, ağrılı meme uçları, anneye, annelikle ve onunla birlikte gelen sorumluluklarla baş edemeyeceği hissini verir. Hafif depresyonu doğumun normal bir parçası olarak kabul edebilirsiniz. Annenin yeterli dinlenerek, dengeli beslenerek, ölçülü olarak egzersiz yaparak ve sosyal bir desteğe sahip olarak kendine özel bakması gerekir.

Bebeğin uykuda olduğu zaman boyunca uyumaya çalışmak yardımcı olur. Yeterli dinlenme, duygusal ve fiziksel refah üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bebeklerin iyi bir bakım görmesi için dinlenmiş ebeveynlere ihtiyacı vardır. Başkalarından yardım almayı kabul etmek bazen zordur ancak olumlu ve gerçekçi bir bakış açısı ile bakıp, bunun yapılması gerekebilir.

İyi beslenme vücudun iyileşmesine yardımcı olur. Meyve ve sebzeler gibi sağlıklı atıştırmalıkların seçilmesi kilo kontrolüne de yardımcı olur. Kalp atış hızını hafif yükselten bir tempoda bir yürüyüş yapmak gibi hafif egzersizler yardımcı olabilir. Kasların açılmasına yardımcı olur ve vücut daha iyi hissetmeye başlarken ruh hali de daha iyiye gidebilir.

Hamilelik ve doğumda, güçlü bir sosyal destek önemlidir. Doğumun yol açtığı yorgunluk ve duygusal karışıklık en iyi ilişkileri bile zorlayabilir. Doğumdan sonra, tüm enerji bebeğe bakmaya odaklandığından eşiniz odak dışı kalabilir. Geçmişte tüm sorumlulukları kolayca yerine getirmiş olmanıza rağmen, şimdi yeni sorumluluklarla yetersiz ve bunalmış hissedebilirsiniz. Bu geçiş sırasında sabırlı olmak büyük ölçüde yardımcı olur.

Dyt. Serkan Sıtkı Şahin

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