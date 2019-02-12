Bebeklerde yetersiz uyku bakın neye yol açıyor!

Bilindiği gibi günümüzde anneler artık hem çalışıyor, hem de çocuklarına bakıyor. Bu yoğun tempoda, bebeklerin uyku problemi, çözülemeyen bir düğüm haline gelerek, aileleri büyük ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Uyku sorunları, bebeklerin hayatında düzensizlik yaratırken, aynı zamanda beyin gelişiminde gerileme, asabiyet oluşumu, hiperaktivite bozuklukları gibi etkiler bırakabiliyor.

Uyku Danışmanı Selen Sufri Üçok "Uyku, bebeğin fiziksel olarak dinlendiği ve beyninin bazı bölgelerinin gündüzden daha aktif çalıştığı bir dönemdir. Bu nedenle bebeğinizin deliksiz ve düzenli bir uyku uyuması, sağlıklı gelişimi için çok önemli. Uyku esnasında bebeğiniz çeşitli zihinsel süreçlerden geçer, merkezi sinir sistemi gelişir ve beyin hücreleri arasında yeni bağlar oluşur. Bebek ve çocuklarda yetersiz uyku; dikkat süresinin azalmasına, beslenme bozukluklarına, adaptasyon sorunlarına, asabiyet oluşumuna, tek başına oynama kabiliyetinin azalmasına, öğrenme yeteneğinin azalmasına sebep olmaktadır." diyor.

Bebek ve çocukların uyku saati hakkında da bilgi veren Üçok, "0-5 yaş arası tüm bebek ve çocukların, akşam uykusuna yatış saatinin en geç 20:00 – 21:00 arasında sabah kalkış saati ise en geç 8:00 olması gerekiyor. Gece 22:00'de yatan bir bebek, 20:00-21:00 saatleri arasında uykuda salgılanan faydalı hormonlardan yararlanamayacaktır. Yatma ve kalkma saatlerini doğru ayarlamak, sağlıklı, kaliteli ve verimli bir uyku için atılabilecek en önemli adımdır." şeklinde belirtiyor.

BEBEKLER, DÜZENİ ÇOK SEVER

Uyku danışmanı Sedef Fenik ise bebek ve çocukların sağlıklı bir uyku düzenine kavuşması için önerilerde bulundu ve "Bebeğinizin, gün içinde bir uyku ve beslenme düzeni olması çok çok önem taşımaktadır. Bebekler, düzeni çok sever ve bir sonraki adımın ne olduğunu bilmek isterler. Bu düzen içinde de kendilerini daha güvende ve huzurlu hissederler. Bebeğinize, gün içinde uyanıklık sürelerini dikkate alarak bir uyku düzeni oluşturmalı ona göre de beslenme ve aktivite zamanlarını organize etmelisiniz. Aksi takdirde, bebekler düzensizlik içinde kendilerini kaybolmuş hissedeceklerdir. Gündüz uykularını tam olarak alan ve uzun saatler ayakta kalmamış bir bebek, gece uykusuna çok daha rahat geçecek ve gece uyanmaları azalacaktır" diye söyledi.