Evde bebek kremi nasıl yapılır?

MALZEMELER

10 damla lavanta yağı

100 ml shea yağı

50 ml tatlı badem yağı

50 ml Hindistan cevizi yağı



HAZIRLANIŞI

Yukarıdaki tüm malzemeleri temiz bir tencereye altı kısık ocakta ısıtın. Tüm malzemeler eridikten sonra ocağın altını kapatın. Oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabına kaldırın. Bir saat kadar kaldıktan sonra çıkarın. Tahta bir kaşıkla iyice karıştırarak homojen bir hale gelmesini sağlayın. Bebeğiniz için doğal kreminiz hazır. Gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

BEBEKLERİN CİLT BAKIMI İÇİN ÖNERİLER

"Bebeklerin cildi ince ve hassastır, bu nedenle bebek cildinin bakıma çok daha muhtaç olduğu ve önemsenmesi gerektiği bir gerçektir" diyen Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Melisa Eczacıbaşı, bebeklerin cilt bakımı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor:

• Günün ilk saatlerinde gece terlemesi sırasında oluşmuş teri bebeğinizin yüzünden ve ellerinden uzaklaştırmak ve ince karakterli bir nemlendirici sürmek yeterli olacaktır.

• Bebeğinizi gece yatırmadan önceki saatlerde ise gün boyunca yüzünde, ellerinde ve cildinde oluşan kirin gece boyunca hassas cildini tahriş etmemesi için iyice ciltten uzaklaştırılması ve temizlenmesi gerekir.

• Özellikle tuvalet sonrası ve yemekten önceki dönemde ellerini yıkaması için tabii ki, en büyük örnek siz olacaksınız. Bu konuda iyi bir örnek olduğunuz takdirde, gün boyunca ciltte biriken kirlerin yemekle birlikte çocuğunuzun vücuduna girmesini engellemiş olursunuz.

• Vücut temizliği için çok fazlaya kaçmadan haftada 2 kez banyo yeterli olacaktır. Kullanılan temizlik maddesi baz düzeyinde olmalı yoksa cildin koruma mantosu hasar görülebilir. Özellikle banyodan sonra cildin kurumaması için nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin.

• Bebeğin vücudunu temizlediğiniz sünger, çok kısa sürede nem ve mikrop üretebileceğinden dikkatli kullanmakta yarar vardır. Kullanmadan önce iyice yıkamalı ve ya yıkanan lifleri iyice kurutmalısınız. Aslında en iyi temizlik lifinin elleriniz olduğunu unutmayın.

Hürriyet aile