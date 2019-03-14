Bebeklere banyo nasıl yaptırılır?

Henüz yeni doğum yapmış ve ilk defa anne- baba olmuş çiftlerin, bebekbakımıyla ilgili en fazla endişe ettiği durumlardan birisi de banyo yaptırmaktır. Buradaki endişenin asıl kaynağı, ebeveynin daha öncesinde bilgilense dahi uygulamada 'ilk' olacağı için kendini tecrübesiz hissetmesindendir.

Yıkama esnasında bebeklerine zarar verebilme ihtimaline karşılık oluşan düşünce anne ve babalarda kaygıya neden olmaktadır. Uzmanlar özellikle de ilk defa bebeğine banyo yaptıracak olan çiftlerde muhakkak yanında birisinin daha olmasını öneriyor. Herhangi bir yetersizlik durumunda diğer bireyden yardım alarak daha hızlı ve kolay banyo gerçekleştirme imkanı gerçekleşir. Bebeğin ilk banyosu göbek bağı düştükten sonra yaptırılması gerekir.

İdeal bir oda ve su sıcaklığı karşısında gerekli hazırlıklar bittiğinde bebeğinizin banyosuna başlayabilirsiniz. Peki yeni doğan banyosu nasıl yaptırılmalı? İşte o püf noktalar...

TEK BAŞINA YA DA YARDIMCI BİRİ İLE BEBEK YIKAMA YÖNTEMİ

Yeni doğan banyosu için küçük bir kapta önceden kaynatılmış suyun ılımaya bırakılması ile birkaç pamuk parçası bulundurmalısınız. Bebeğinizi havlunun içine alarak, kucağınızda tutarken ılık su ile pamuğu ıslatın. Ardından bebeğinizin gözlerini ayrı pamuklarla güzelce silin.

Burun kemerinden dışa doğru kuvvet uygulamadan silin. Burundan sonra kulak dışını ve arkalarını temizleyin. Burada dikkat ederseniz pamukları burun deliklerine ve kulak içine sokmaya değinmedik, çünkü tehlikeli bir harekettir. Islatılmış temiz pamukla yeniden bebeğinizin yüzünü silin. Hazırladığınız suya bebeğinizi kucağınızda tutarak, başı yukarıda kalacak şekilde elinizin iki parmağı ile kulakları kapatın.

Suda olan bebeğinizi bir yandan tutarken, diğer elinizle küvet içerisindeki sudan atarak vücudunu ıslatın. Avucunuza sıkacağınız bebek şampuanını su ile ıslatarak, koltuk altını gıdıyı, göğsü, karnı, bacakları, ayakları güzelce yıkayın. İster elinizle ister banyo süngeri ile hangisi rahatınıza gelirse...

Sıra geldi başını yıkamaya...Bebeğinizin başını yıkarken yüzü yere bakacak biçimde kolunuza yatırın, daha sonra yavaş yavaş su döküp az miktardaki bebek şampuanı ile yumuşak hareketlerle başı yıkayın. Suyun kulağına kaçmaması için suyu başının tam arkasından dökün. Bebeğinizi yıkadıktan sonra hemencecik havluya sarın ve kurulama evresine geçin. İşte bebeğiniz tertemiz!

İLK BANYODA KULLANILACAK ÜRÜNLERE DİKKAT!

Biz yetişkinlere göre cildi daha hassas ve narin olan bebeklerin vücudunda tahrişe ve sertliğe sebep olacak sabunların kullanılması son derece sakıncalıdır. Bu nedenle uzmanlar, özellikle de ilk haftalarda gerçekleştirilen banyoda sabun kullanılmasını önermez. Bebek derisi ilk başlarda doğal yağlara ihtiyaç duyacağından ilk 1 aydan sonra sabun kullanılabilmektedir.