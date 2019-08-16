Bebeklerde saç bakımı nasıl yapılır?

Bebeklerin saçları çok hassas ve kırılgan olsa da, saç bakımı çok karmaşık olmamalıdır. Bebeğinizin saçını yıkarken nört bir şampuan kullanmalısınız ve sonrasında kurutmalısınız. Bu, saçların yavaş yavaş uzaması için idealdir.

Bebeğinizin saç bakımı, onun günlük temizliğinin bir parçasıdır. Bebeğiniz çok saçlı veya seyrek saçlı doğabilir. İki durumda da, bebeğinizin saçları hassas bakım gerektirir. Peki, bebeklerde saç bakımı nasıl olmalı?

YUMUŞAK ÜRÜNLER KULLANIN

Doğduğu andan itibaren, bebeğin banyo rutinine saç ve kafa derisinin bakımı da eklenmelidir. Bebeğinizi iki veya üç günde bir yıkayabilirsiniz. Alerjileri, kızarıklığı veya kaşıntıyı önlemek için, kozmetik mağazalarda satılan ürünlerden uzak durmalısınız çünkü bu ürünler parabenler, temizleyici maddeler ve sentetik kokular gibi bebeğin cildini tahriş edebilecek zararlı kimyasallar içerir. Bebekler için tasarlanmış ürünler bile zararlı olabilmektedir.Bu ürünler yerine, yüksek kaliteli organik kalıp sabunlar veya sıvı kastil sabunlar kullanabilirsiniz.

KAFA DERİSİ KABUKLU, YAĞLI VE PULLU İSE TEDAVİ EDİN

Bebeğin kafa derisinde kabuklu, yağlı ve pullu lekelere neden olan bir durum varsa bu, acıya veya kaşıntıya sebep olmaz ancak ortadan kaybolması kolay olmayan beyaz veya sarı kalın lekelere sebep olur. Bu durumu tedavi etmek için, bebeğinizin kafa derisini günlük olarak kimyasal maddeler içermeyen nötr bir şampuanla yıkamalısınız. Bu, yaraların ortadan kaybolmasına yardımcı olacaktır. Duştan sonra, saçları yumuşak bir fırçayla nazikçe tarayın. Yaralar dökülmeye başladığında, bazen saçlar da dökülebilir. Bunu önlemek için, kafa derisine badem veya zeytinyağı ile masaj yapabilirsiniz.

YAVAŞÇA TARAYIN VE İYİCE KURUTUN

Bebeğin saçındaki dolaşıklığı çözmek çok önemlidir. Bu nedenle, özellikle bebeğiniz banyodan sonra hemen uyuyorsa, saçları hemen kurutmanız gerekir. Saçların daha kolay açılmasını sağlamak için isterseniz doğal yağlar kullanabilirsiniz.

TOKA VEYA LASTİK KULLANMAYIN

Pek çok anne, kızının saçlarına güzel tokalar takabileceği zamanın gelmesini hayal eder. Bununla birlikte, eğer bebeğinizin saçına toka takmak istiyorsanız, saçlarının ve kafa derisinin güçlenmesini beklemelisiniz. Bu sürede, özellikle saçları ıslakken bebeğinizin saçını toplamayın. Ayrıca, saçları tamamen kurumadan bebeğinize şapka da takmamalısınız. Bebeklerin saçları genellikle çok ince tellidir ve aksesuarlar saçlarına zarar verebilir. Saç bantları da saçların kırılmasına yol açabilir.