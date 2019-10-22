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Bebeklerde kabızlık neden olur?

DHA Bebek
Giriş Tarihi: 22.10.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 12:19
Bebeklerde kabızlık neden olur?

Bebeklerde tıpkı yetişkin insanlar gibi zaman zaman kabızlık problemi ile karşı karşıya kalır. bebeklerde kabızlık probleminin nedenleri çeşitlilik gösterebilir. Tüm derdini ağlayarak anlatabilen bebeklerin kabızlık problemi ise yalnızca gözlem sonucu anlaşılır. İşte bebeklerde kabızlık neden olur? Yeni doğan bebeklerde kabızlık problemlerinin çözümü nedir? İşte ayrıntılar...

Bir bebeğin kabız olmasının birden fazla sebebi olabilir. Bu sorunlar anatomik veya sindirim zorluğuna bağlı olabileceği gibi beslenme alışkanlığı yüzünden de olabilir. Bebeklerin kabız olma sebeplerinden bazıları şunlardır:

• Bağırsakta meydana gelen yapısal sorunlar,

• Doğuştan gelen bağırsak genişliği gibi anatomik sorunlar,

• Genetiksel bağırsak yavaşlığı,

• Fazla süt tüketimi,

• Bebeğin sürekli katı gıda ile beslenmesi,

• Psikolojik faktörler

gibi birçok nedenden dolayı bebeklerde kabızlık problemi gözlemlenebilir.

BEBEKLERİN KABIZ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Bebeklerin kabız olup olmadığını onların davranışlarını gözlemleyerek anlayabiliriz. Öncelikle bebeğinizin ne sıklıkla kaka yaptığını gözlemlemelisiniz. Bazı bebekler gün aşırı kaka yaparken, bazıları ise 2-3 gün ara ile kaka yapabilir. Eğer bebeğinizin kaka yapma sıklığı bir değişiklik gösteriyor ve normalden uzun sürüyorsa, bu onun kabız olduğuna işaret ediyor olabilir.

Bebeklerde kabızlığı gidermenin birden çok yöntemi vardır. Bu yöntemlerden bazıları şöyledir:

Bebeğinizin kaslarının gevşemesi için ılık suda banyo yaptırabilirsiniz. Ilık bir suyun içinde yaklaşık 20 dakika boyunca oturan bebeğin kasları gevşer ve bebek rahatlar. 4 ay ve üzeri olan bebeklere, öğünlerinin yanında elma suyu, erik suyu, armut suyu veya şeftali suyu verilebilir. Bebeğe egzersiz yaptırmak da başka bir çözüm yoludur. Bebeğin bacaklarını karnına doğru ileri geri çekip bu egzersizi gerçekleştirebilirsiniz.

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