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Bebeğiniz gece beslenmesini bırakmak istemiyorsa ne yapmalısınız?

Giriş Tarihi: 1.11.2019 17:35 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 17:39
Bebeğiniz gece beslenmesini bırakmak istemiyorsa ne yapmalısınız?

Yenidoğan bebekler, beslenme için ilk 3-4 ay gece sık sık uyanıyor ancak belli bir süre sonra bu alışkanlığa kendiliğinden son veriyor. Annelerin "Bebeğim aç kalırsa" endişesi yüzünden bebeklerin sıkıntı yaşadığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Mehmet Celaloğlu bakın neler söyledi

Yenidoğan bebeklerin mide kapasiteleri oldukça küçüktür ve sindirim sistemleri henüz tam gelişmemiştir. Anne sütünün sindirimi kolaydır ancak bebeklerin mide kapasiteleri küçük olduğu için az ve sık beslenir. Bu nedenle de gece acıkır. Eğer gece kendiliğinden uyanmıyorsa 2-3 saatte bir bebeği uyandırıp emzirmek gerekebilir. Bebek 4-6 aylık olduktan sonra ise artık gece 5-6 saat kadar beslenmeden uyuyabilir. Bu süreçte bebek uyunmadığı sürece uykusundan kaldırıp emzirmekten kaçınmak gerekir.

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Bebeğiniz gece beslenmesini bırakmak istemiyorsa ne yapmalısınız?
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