Bebeğiniz gece beslenmesini bırakmak istemiyorsa ne yapmalısınız?

Yenidoğan bebeklerin mide kapasiteleri oldukça küçüktür ve sindirim sistemleri henüz tam gelişmemiştir. Anne sütünün sindirimi kolaydır ancak bebeklerin mide kapasiteleri küçük olduğu için az ve sık beslenir. Bu nedenle de gece acıkır. Eğer bebek gece kendiliğinden uyanmıyorsa 2-3 saatte bir bebeği uyandırıp emzirmek gerekebilir. Bebek 4-6 aylık olduktan sonra ise artık gece 5-6 saat kadar beslenmeden uyuyabilir. Bu süreçte bebek uyunmadığı sürece uykusundan kaldırıp emzirmekten kaçınmak gerekir.