Bebekler grip ya da nezle olduğunda ne yapılmalı?

Bebekler özellikle ilk 1 yaşda enfeksiyonlara daha yatkındırlar. Çünkü bağışıklık hücreleri tam olarak yeterli düzeyde değildir. Bu hastalıklara yakalandıklarında hastaneye yatışa kadar giden çok ciddi durumlar oluşabilir.

Grip ve nezle (soğuk algınlığı), birbirinden çok farklı olan ve çok sık görülen iki hastalık olmasına rağmen birbirine çok karıştırılmaktadır.

Grip, influenza virüsünden kaynaklanan çok bulaşıcı bir hastalıktır. Küçük bebekler için daha tehlikeli bir durum oluşturmaktadır. Grip olanlarda halsizlik, iştahsızlık, 38°C üzerinde ateş, boğaz ağrısı, kas ağrısı, titreme ve yoğun öksürük gibi belirtiler görülmektedir.

Nezle, soğuk algınlığı olarak bilinir. Nezlenin tek bir etkeni yoktur; 200'den fazla virüs nezle etkeni olabilir. Hafif ateşi, gözlerde sulanma, hapşırık, boğaz ağrısı, burunda tıkanıklık ve akıntı gibi daha hafif belirtiler ile kendini gösterir.

Grip ,alt solunum yollarını tutarak ciddi akciğer enfeksiyonları ve hatta ölümcül durumlara yol açabilir, nezle ise basit üst solunum yolu enfeksiyonlarına (sinüzit, bademcik ve kulak iltihabına) neden olmaktadır.

İLAÇ TEDAVİSİ:

Grip ve nezle için kesin bir tedavi yöntemi yoktur, ama semptomları azaltan pek çok yöntem önerilebilir. Günümüzde grip tedavisi için etkili bazı anti-viral ilaçlar mevcuttur ancak bunlar sadece doktor önerisi olursa yenidoğan döneminden itibaren kullanılabilir. Bunlar grip belirtileri ilk ortaya çıktığı zaman alındığında hastalık süresini kısaltabilir. İlaçlar özellikle ilk 48 saat içerisinde alındığında daha etkili olmaktadır. Nezle de ise antiviral tedavi yoktur.

Bunun yanı sıra her ikisi için de ateş olursa ateş düşürücü kullanılabilir. Öksürük, hapşırık, burun akıntısı belirtileri için kombine soğuk algınlığı ilaçları doktor kontrolünde 6. aydan sonra kullanılabilir. 6.aydan daha erken bu ilaçlar kullanılmamalıdır. Burun tıkanıklığı için serum fizyoojik ve deniz suyu damla ve spreyler ilk 1 yaş öncesi, 1 yaş sonrası ise ilaçlı gerekirse ilaçlı burun damlaları kullanılabilir.

AŞI:

Nezlenin aşısı yoktur, sadece grip enfeksiyonu için aşı mevcuttur. 6.aydan itibaren bebeklere ve çocuklara özellikle sezon öncesi olan Ekim, Kasım döneminde yıllık olarak yapılabilir. Aşının %70 civarında koruyuculuğu mevcuttur.