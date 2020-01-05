Bebeklerde ateş belirtileri nelerdir?

Yeni bebek sahibi olmuş anne babalar için ilk ateş genellikle korkutucudur. Çoğu ateş, zararsızdır ve hafif enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Bebeğin üst üste kalın giyinmesi bile ateş artışına sebebiyet verebilir. Ancak ne olursa olsun yeni doğan bebekte 38 dereceyi aşan ateş doktora bildirilmelidir.

NÖBETLER UZUN SÜRELİ DEĞİLSE…

Ateş vücudun enfeksiyona karşı savunmasının önemli bir parçasıdır. Bebeklik ve daha sonra çocukluk dönemlerinde küçük sebeplerle bile ateş gözlenebilir. Bazı çocuklarda ateş nöbetleri meydana gelirken, aynı zamanda kısa süreli kasılmalar da görülebilir. Bu nöbetler uzun süreli olamadığı takdirde korkulacak bir şey yoktur.

YÜKSEK ATEŞ KAÇ DERECEDİR?

Kulak ölçümlerinde 38, alın 37,5, koltukaltı 37,3 ve makat ölçümlerinde 38 derecenin üstü yüksek ateş olarak kabul edilir. Yapılan ölçüm yerine göre değerler farklıdır ve ona göre değerlendirme yapılmalıdır.

Bebeklerde görülen ateşin en genel nedenleri;

-Üst solunum yolu, gribal ve idrar yolu enfeksiyonları

-Romatizmal hastalıklar

-Diş çıkarma dönemleri şeklinde sayılabilir.