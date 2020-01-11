Bebeklerde karın ağrısına ne iyi gelir?

BEBEKLERDE KARIN AĞRISI NEDEN OLUR?

*Soğuk algınlığı

*Kolik sancı

*Gaz sancısı

*Kabızlık

*Reflü

*Mide üşütmesi

*Gıda alerjisi

*Zehirlenme

*Bağırsak solucanları

BEBEKLERDE KARIN AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Nazikçe hareket ettirin

Uygulayabileceğiniz iyi bir seçenek sıcak bir banyo yaptırmak ya da onu sakinleştirdiği için emziğini vermektir. Bebeğin etrafındaki hareketi kısıtlayın ve odadaki ışığı azaltın.

Karnına masaj yapın

Bebeğin karnının üzerine sıcak su şişesi koyun ve nazikçe karnı üzerinde gezdirin. Yumuşak bir dokunuş için badem yağıyla karnına masaj yapmayı da deneyebilirsiniz.

Emzirirken dik konumda tutun

Bebeğinizin emerken çok fazla hava yutmasının önüne geçmek için, mümkün olduğunca dik bir konumda tutmanızı öneriyoruz. Ayrıca, karnını gereksiz yere şişirmemek için daha küçük bir biberon da kullanabilirsiniz.