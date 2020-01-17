Tüp bebek otizm riskini arttırır mı?

Pek çok sebebe bağlı olarak, çocuk sahibi olmak isteyen çiftler her zaman doğal yollarla bunu sağlayamıyor. Bu durumda da, çocuk sahibi olabilmek için en etkili yöntem tüp bebek tedavisi haline geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, günümüzde tüp bebek tedavisine başvuran çiftlerin sayısının gitgide arttığını belirtiyor ve tüp bebek tedavisine başlayan anne baba adaylarının en büyük endişesinin, doğacak bebeğin sağlığı olduğunu söylüyor. Tüp bebeklerde otizm riskinin olup olmadığı ise en en merak edilen konu.

TÜP BEBEK OTİZM RİSKİNİ ARTTIRMIYOR!

Merak edilen tüp bebek ve otizm ilişkisi hakkında Prof. Dr. Recai Pabuçcu şöyle söylüyor:

"Tüp bebeklerin otizmli olma riskinin daha fazla olduğu, halk arasındaki bir yanılgıdan ibaret. Yapılan araştırmalarda otizm ve tüp bebek konusunda herhangi bir ilişkiye rastlanmadı. Sadece otizm bazlı değil, tüp bebek olarak veya doğal yollarla dünyaya gelmiş bebekler arasında sağlık açısından herhangi bir fark yok. Tüp bebek tedavisinin doğacak bebekte görülebilecek herhangi bir hastalıkla veya sağlık sorunuyla ilişkisi bulunmuyor. Aksine tüp bebek yöntemi ile doğan çocuklarda genetik hastalıklara ve anne adayı açısından da hamilelik süresince karşılan hastalıklara çok daha az rastlanıyor. Bunun ilk sebebi tüp bebek için sağlıklı embriyoların seçilmesi ve bu süreçte anne adayının çok daha sık doktor kontrolünde olması sayılabilir. Sonuç olarak tüp bebek ne otizm ne de başka hastalıkların riskini arttırmaz."

HAMİLELİK VE DOĞUM SONRASI SÜREÇ TAMAMEN AYNI!

Doğal yollarla dünyaya gelmiş bir bebek ile tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelmiş bir bebek arasında hiçbir fark bulunmuyor. Tek fark gebelik sağlanana kadarki süreçte. Bundan sonra hamilelik dönemi de, doğum ve doğum sonrası süreç de iki durum için tamamen aynı ilerliyor. Dolayısıyla tüp bebek ile otizm arasında da bir bağlantı bulunmuyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, belirli hastalıkların tüp bebek tedavisi ile ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunun altını çiziyor ve ekliyor:

"Tüp bebek veya doğal bebek diye bir ayrım diye bir şey sağlık olarak kesinlikle yok. Tüp bebek de doğal yollarla dünyaya gelmiş bebek de gebelik sağlandıktan sonra aynı süreçten geçer. Doğum sonrası da bir fark görülmez. Yani ne otizm ne de başka sağlık sorunları ile tüp bebek tedavisinin ilişkili olmadığını tekrar belirtmeliyim."