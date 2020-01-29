Anne sütü ticareti süt mafyacılığına davetiye çıkarıyor

Bebeklerin özellikle ilk 6 ay anne sütü almaları çok önemli. Öncelikle bebeğin emzirilme sıklığının az olması gibi nedenlerle sütü azalan ve bebeğinin süt ihtiyacını karşılayamayan anneler, çocuklarının gelişimini düzgün tamamlayabilmeleri adına farklı yollara başvuruyor. Onlardan biri de internet üzerinden süt alımlarının yapılması. Yasal olmayan yollarla satışa çıkarılan bu sütler, birçok tehdidi de beraberinde getiriyor. Gramına dahi birkaç bin lira değer biçilen anne sütünün ticaretinin yapılmasıyla süt mafyacılığının da ortaya çıkabileceğinin altını çizen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Erhan Aygün, ayrıca bu sütlerin bebek sağlığı açısından da tehlikeli olabileceğini kaydetti. Yaşanabilecek en büyük problemlerden birinin de birkaç annenin sütünü tek bir annedenmiş gibi gösterilip satılabilmesi olduğunu söyleyen Aygün, bu sütlerin kullanılmasıyla birlikte bebeklerde HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü), AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu), sifilis ve çeşitli bağırsak enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirtti.

ANNE SÜTÜ KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Bebeklerin hastalıklardan korunması için iki yaşına kadar anne sütü ile beslenmesi gerektiğine dikkat çeken Erhan Aygün, anne sütünün bebek üzerindeki faydalarını şu şekilde sıraladı:

"Anne sütü çocuğa faydası açısından son derece muazzam bir besin kaynağıdır. Başta enfeksiyon olmak üzere çağımızın hastalığı olan obeziteden, metabolik sendromdan, hipertansiyondan, kalp rahatsızlıklarından, orta kulak hastalıklarından, tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarından ve bağırsaklarla ilgili olan hastalıklardan korumaktadır. Öte yandan alerjik hastalıklarından egzama, alerjik bronşiölit, alerjik astım gibi hastalıklar anne sütü alan bebeklerde kesinlikle daha az görülmektedir. Anne sütü alan bebeklerin almayanlara göre bağışıklık sistemi daha güçlüdür. Hatta yapılan araştırmalar göstermiştir ki anne sütü alan bebeklerin ileride kansere yakalanma ihtimalleri daha azdır."

SAĞMA İŞLEMİ UYGULAYARAK SÜT SAKLANABİLİR

Bebeklerin düzenli olarak emzirilmesi gerektiğini fakat çalışan annelerde bu durumun zor olduğuna değinen Aygün, süt sağma tekniğiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"İdeal olan annenin bebeğini düzenli olarak emzirmesidir. Ancak çalışma şartlarından dolayı emziremiyorsa bu sütün sağılması gerekiyor. Sağma işlemini gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta var. Bunlardan ilki ellerin iyice yıkanması ve göğsün temizlenmesidir. Göğüslerini yıkayamıyorsa temiz bir mendil ve su yardımıyla temizlemesi gerekir. Bir diğer nokta ise eller yıkandıktan sonra annenin ellini C şeklinde yapıp meme ucuna getirerek, sağma işlemini yapmasıdır. Gerekirse bununla ilgili emzirme danışmanlığından bilgide alabilirler."

POMPALAR VE SAKLAMA KAPLARI NASIL OLMALI?

Süt sağma işlemini yapmak ve sonrasında sütü saklayabilmek için çeşitli materyallerin olduğunu belirten Aygün, "Saklama kabında önemli olan, plastik içeriğinin yapısı. Özellikle bisfenol içeren maddelerin bu pompalarda olmaması gerekir. Saklama kaplarının da kalitesi önemli özellikle polietilen torbalar öneriyorum. Aynı şekilde bu pompaların plastiğinin içeriğine de dikkat etmek gerekir. Tercihen tek kullanımlık pompa ve torbalar daha uygundur" şeklinde konuştu.