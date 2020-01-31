Ek gıdaya ne zaman başlamalı?

NE ZAMAN BAŞLANMALI?

Ek gıdalara başlamak için en ideal zaman 6. ay bitimidir ama bazı çalışmalar 4-6 .ay arası da başlanmasının da yanlış olmayacağı görüşündedir. 6 aydan itibaren 1 yaşına kadar da ana besin öğesi mutlaka anne sütü veya mamalar olmalıdır yani bu dönemde verilecek ek gıdalar anne sütünün tamamlayıcısıdır. Ek gıdaya geçmeden önce bebeğiniz destekli de olsa oturabilmelidir. Yutma refleksleri yeterli miktarda gelişmeyen bebek ilk zamanlarda ek gıdayı soluk borusuna kaçırabilmekte, öksürebilmekte ve hatta boğulma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilmektedir. Dolayısıyla ek gıda ile beslerken bebek mutlaka dik pozisyonda, az miktarda ve dikkatli bir şekilde beslenmelidir. Bebeğiniz ek gıdaya geçtiğinde yemekleri ağzında çevirebiliyor ve diliyle geriye doğru itebiliyor olmalıdır.

İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin ek gıdaya geçişi biraz zorlu olabilmektedir. Çünkü anne sütünün veya mamaların sıvı, kolay yutulur ve kolay sindirilebilir olması sayesinde bebek hiçbir zorluk çekmez fakat ek gıdanın partiküllü ve anne sütüne göre daha koyu formda olması nedeniyle yutma refleksleri zayıf olan bebek ek gıdayı yutmakta zorlanabilmektedir. Bebeğin alışkın olduğu beslenme şeklini değiştirmesi onun için oldukça zor bir süreçtir. Bu konuda bebeğimize karşı anlayışlı olmalı ve onu bu konuda asla çok fazla zorlamamalıyız. Bu yüzden anne sütünden ek gıdaya geçiş aşaması çok yavaş ve bebeği zora sokmayacak şekilde olmalıdır. Bir besin grubunu sevmediyse bir hafta ara verilerek o besin daha sonra tekrar denenebilir. Böylelikle bebeğin değişen ve gelişen damak zevkini gözlemlemiş olursunuz. Ek gıda saati bebeğin karnının aç olduğu zamana denk getirilmelidir ki başarı oranımız daha da artsın.

MİKTAR NASIL AYARLANMALI?

Bunla ilgili aslında bilimsel net veriler yoktur fakat ek gıdaya geçiş zamanı geldiğinde önceleri günde 1- 2 çay kaşığı ile başlanmalıdır. Sonrasında ise " 6 ay / 6 silme yemek kaşığı " olmak üzere her ay için ,1 yaşına kadar ,1 yemek kaşığı ilave ederek artırılabileceği tavsiye önerisi bulunmaktadır.Bu referans olarak alınabilir, bebeğin ihtiyacına göre modifiye edilebilir.

Hangi besin grubuyla başlanırsa başlansın, besinlerin ilk 1 ay özellikle tek tek verilmesi ve geçişlerin de 3 günlük aralıklarla aynı besin öğesini devam ettirdikten sonra değiştirilmesi önemlidir. Bu teknik hangi besine alerjisi olduğunu ortaya koymak için oldukça pratik bir yoldur. Bebeğinizi beslerken gülümseyin ve ona pozitif enerjinizi yansıtın.

HANGİ BESİNLER İLE BAŞLANMALI?

Bu konuda bilimsel veriler net bir sonuca ulaşamamaktadır sadece farklı görüşler ve ekoller gelişmiştir.

a. Meyve suları ve meyve püreleri : Her meyve ayrı ayrı verilerek başlanabilir. Önce meyve suları sindirimle ilgili sorun olmazsa yavaş yavaş

meyve pürelerine geçilebilir.

b.Yoğurt ve muhallebi: Başlangıç için yine uygun ek gıda türüdür. Özellikle süte yakınlığı nedeniyle bazı ekoller tarafından ilk tercih edilir.

c. Sebzeler: Son dönemde başlangıç için tercih edilse de bilimsel bir kaynağı yoktur hatta sindirimi süt ve etten daha zor olduğu için ve tat açısından diğer iki seçeneğe göre dezavantajlı olduğu için ek gıda geçisini daha da zorlaştırabilir. Meyve ile başlandığında sebzeye geçişin zor olacağı ise tamamen bir görüşten ibarettir çünkü eninde sonunda sebze ile başlansa da meyve tatlarıyla tanışacak ve sonrasında yine sebzeler verilmeye devam edilecektir. Yine bir veya en fazla iki sebze ile yapılan püre veya çorba şeklinde karışımlar uygundur. Suda haşlama veya buharda pişirme teknikleri uygundur.

5. NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?