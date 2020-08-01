Bebeklerde emzik kullanımı...

Gece yarısı, soluk alamaya çıktığınız minik bir gezide veya annenin rahatlamak için kendine ayırdığı minik bir zamanda başlayan durdurulamayan ağlama krizinin belki de en büyük kurtarıcı emziklerdir. Peki o kadar masumlar mı?Çene diş gelişimi için önerilen emziklerde bile soru işaretleri oluşmaktadır. Birçok çalışmacı farklı görüşlere sahip. Peki genel olarak emzik kullanımında nelere dikkat etmeliyiz?Bebek anne memesini tam olarak emme başlamadan önce emzik kullanılmamalıdır. Çünkü emzik bebeğin damağına tam oturup kolay bir emme sağlamaktadır. Böylece anne memesin tutması için çapa sarf etmeyi bırakmasına neden olabilir. Bu tembellik emme için kaslarında güçlenmesini engelleyecektir. Dolayısı ile beslenemeyen, daha huzursuz bir bebek olmasına neden olabilir. Ortalama olarak 40 gün önce emzik kullanımından kaçınılmalıdır.

ÇENE GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖR...

Emzik kullanımında çene gelişimini etkileyen en önemli faktör emme süresidir. Emzik kullanımı ne kadar uzun saatler veya ilerleyen yaşlarda devam ederse çene gelişimine etkisi de o kadar fazla olacaktır. Sonuçta dar, U şeklinde ve ön dişlerinde aralık olan dar üst çenelerin gelişmesine neden olacaktır. O yüzden öncelikle emme sürelerini daha sonrasında emziğin bırakılma zamanına özen gösterilmesi gerekmektedir. Emziğin temizliği de ağız diş sağlığının geleceği için önemlidir. Asla ve asla anne veya aileden biri bebeğin emziğini ağzına alarak temizlememelidir. Yetişkinlerin ağız florasının bebeklerden çok farklı olduğu ve bebeklere bu şekilde mikrop bulaşabileceği çok net açıklanmıştır. Emzikler için önerilen temizlik sabun ve ılık su ile düzgün bir yıkamadır. Daha sonra ise sadece su ile iyice durulama ile yapılacak temizlik yeterli olacaktır.

Bebeklerin emzikleri ortalama 2 ayda bir değiştirilmelidir. Hem deformasyonu hem de mikrobial kirlenme açsından 2 ay ideal süredir. Bu süre öncesinde yırtılan veya şekli bozulan emzikler hemen değiştirilmelidir.