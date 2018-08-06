'Çocukları çok sık yıkamayın'

Giriş Tarihi: 6.8.2018 10:37Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 11:03
Çocuklar ne sıklıkla yıkanmalı? Uzmanlar, 6-11 yaş aralığındaki çocukları çok sık banyoya sokmanın bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine engel olduğuna dikkat çekti. Amerikalı Uzmanlar,ailelere çocuklarına haftada bir ya da iki kez, en fazla üç kez banyo yaptırmalarını tavsiye ediyor.
Amerikalı uzmanlar uyardı: 6-11 yaş aralığındaki çocukları çok sık banyoya sokmak bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine engel oluyor. Haftada 1-2 kez yıkanmaları gerek.