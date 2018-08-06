Haberler > Bebeğim ve Biz Haberleri > Çocuk Haberleri > 'Çocukları çok sık yıkamayın'

'ları çok sık yıkamayın'

Giriş Tarihi: 6.8.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 11:03
'Çocukları çok sık yıkamayın'

lar ne sıklıkla yıkanmalı? Uzmanlar, 6-11 yaş aralığındaki çocukları çok sık banyoya sokmanın bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine engel olduğuna dikkat çekti. Amerikalı Uzmanlar,ailelere çocuklarına haftada bir ya da iki kez, en fazla üç kez banyo yaptırmalarını tavsiye ediyor.

Amerikalı uzmanlar uyardı: 6-11 yaş aralığındaki ları çok sık banyoya sokmak bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine engel oluyor. Haftada 1-2 kez yıkanmaları gerek.

bebegimvebiz
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
'Çocukları çok sık yıkamayın'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN