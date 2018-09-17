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çantasında neler olmalı?

Giriş Tarihi: 17.9.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 10:37
Beslenme çantasında neler olmalı?

17 Eylül’de ders zili çaldı ve okullar açıldı. Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerinin en hızlı olduğu okul çağı döneminde, sağlıklı bir hayli önem taşıyor.

SAĞLIKLI BESLENMENİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞI BİR DÖNEM

ve Diyetetik Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Kübra Esin, okula giden çocukların beslenme çantalarında kuruyemiş ve kuru meyvelerin mutlaka bulunması gerektiğine dikkat çekti. Okul çağı; hızlı büyüme-gelişme ve öğrenme süreçlerini kapsayan, bu nedenle de sağlıklı beslenmenin büyük önem taşıdığı bir dönem. Bu yaş grubu çocuklarda sağlıklı beslenme ile; bedensel, duygusal, sosyal gelişim ve okul başarısı olumlu yönde etkileniyor. Aynı zamanda yetişkinlik dönemine temel oluşturan doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması sağlanıyor.

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Beslenme çantasında neler olmalı?
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